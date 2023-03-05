"بعد أن يسدل الستار".. رواية تناقش مشاعر الإنسان ما بين الواقع والفن

بأدوات مسرحية ومشاهد نابضة، يطرح الكاتب المصري عمرو عافية، التقاطعات بين مشاعر الفن، ومشاعر الواقع، التي تصنع الفارق، في شخصية الإنسان، وتجعله متقافزًا ما بين العقل والجنون، خلال روايته "بعد أن يسدل الستار" الصادرة عن دار العربي، 2023، التي فازت بجائزة أفضل رواية في مهرجان القاهرة الدولي للكتاب أخيرًا.

وتبني الرواية أحداثها حول شخصية "عبد الله"، الذي لم يظهر في الحوار مطلقًا، إذ تناوبت الشخصيات على تجسيد الشخصية وذكر مواصفاتها، ومنحها الشكل والمضمون عبر الحوارات، والسرد المونولوجي الخاص بكل شخصية.

فيكون مصمم الديكور عبد الله، هو الحالة المدهشة التي يتحدث عنها الجميع، إذ إن الشخصيات كافة تسقط في حبّه، لكنه يختفي بعيدًا عن أضواء العرض الروائي كجسد، وتبقى صورته الذهنية، متداولة بين أيدي الجميع.

إن مجمل الأحداث يتشكل في دائرة العروض المسرحية التي تقوم بها عائلة "عاكف"، إذ تعرض زوجته النجمة ناهد وأختها سلوى، بالإضافة لممثلين آخرين مسرحية كلاسيكية، ويقوم عبد الله الأخ الصغير لعاكف بإعداد وتصميم الديكورات الخاصة بالعروض.

بؤرة

لكن النقطة البؤرية التي تنقلب من خلالها الأحداث، وتتجسد من بعدها مشاعر الشخصيات جميعها، هي حدث اختفاء عبد الله، وهي لحظة تمَّت في الماضي، إذ يقوم الكاتب بسرد التفاصيل الخاصة باختفائه، عبر أداة الفلاش باك، متيحًا لكل شخصية صوتها الخاص خلال السرد، لإيضاح مشاعرها تجاه عبد الله.

وخلال هذه المساحة تتضح صفات أخرى كامنة داخل الشخصيات حول ذات كل منها، بما في ذلك الأسئلة الوجودية، والعلاقة الشائكة بالعالم.