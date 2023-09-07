انطلاق معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب في رام الله

انطلقت فعاليات معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب، اليوم الخميس، في أرض المكتبة الوطنية في رام الله تحت شعار "من النكبة إلى الدولة.. باقون"، بمشاركة مئات الناشرين من الداخل والخارج.

وافتتح المعرض رئيس الوزراء محمد إشتية، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وعدد من المسؤولين المحليين والدبلوماسيين العرب.

وقال إشتية خلال كلمة الافتتاح: "يسعدني، اليوم، أن أرى هذا الحضور المتميز العربي على أرض فلسطين، حيث، كما علمت، تشارك 390 دار نشر وتوكيلاً من بلدان عربية، بما يحتوي 61 ألف عنوان".

وأضاف: "مثل ما هذا المعرض يجمع العرب مع فلسطين، فهو يجمع فلسطين مع الفلسطينيين، وكم سُعدت أن أرى حضور إخواني من قطاع غزة، ومن فلسطينيي الشتات، ومن فلسطينيي 48، والقدس، وجميع الأراضي الفلسطينية".

وتابع قائلاً: "بعض الكتب ملوثة ليست هنا، الكتب الملوثة عند الطرف الآخر الذي يريد أن يزوّر الرواية.. الرواية عن فلسطين.. لكن ما نراه في هذا المعرض هو تعزيز للرواية الفلسطينية والعربية عن فلسطين".