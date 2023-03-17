فاطمة المعمري: آن الأوان للحديث عن حركة نقدية فعالة في الإمارات

كيف تصفين المشهد النقدي في الإمارات؟

نشاهد جميعا واقع المشهد النقدي في الإمارات وهو ليس مشهداً محدود الدور والحضور كما قد يرى البعض، بل هو في الحقيقة مشهد له امتداد طويل بدأ منذ وقت طويل، ويتحتم علينا من باب المصداقية كأفراد ومثقفين أن نعطي الجهود التي يقوم بها الأدباء والمسؤولون حقها.

المحاولات موجودة والدولة مضت مسرعة في مجالات عديدة منها الإنجازات الثقافية الباهرة، وفي الصدارة من ذلك الأدب والنقد بطبيعة الحال، ولكن لا يعني هذا أيضاً عدم وجود بعض التحديات التي يتعين علينا كمثقفين أن نتكاتف مع المؤسسات الثقافية لحلها.

إن الإشكالية التي تواجهنا اليوم في المشهد النقدي هي إشكالية مرتبطة بالحراك الثقافي نفسه حيث التسارع في اتساع وتضخم المنتج الأدبي، مما يعني أن الأدوار الفردية للنقاد لم تعد تستطيع أن تغطي كل هذا الكم والزخم الأدبي، إضافة إلى اتساع البرامج النقدية المتفرقة دون مظلة إستراتيجية نقدية محددة للمشهد الأدبي في الدولة.. كما أن اتساع ساحة المشاركات وإتاحة الصوت النقدي لكافة الأفراد، من الخبراء وغير الخبراء، جعل العملية النقدية أحياناً عملية سطحية، وقد تخلق صوتاً متذبذباً وصدى متردداً بين الكتاب أنفسهم.

آن الأوان لنتحدث عن حركة نقدية فعالة ومؤثرة تتجاوز محض المحاولات الفردية المتفرقة الموجودة في الساحة الثقافية اليوم إلى المظهر الذي يأخذ فيه النقد شكل الظاهرة الممنهجة والمتكاملة التي تستدعي زخماً في الحضور، وفاعلية في المشهد، وصدى لدى المتلقين، وهذا ما يستدعي وضع إستراتيجية وطنية للنقد بدءاً من تنظيم عمل النقاد، إلى وضع معايير للمشهد النقدي نفسه وأجندة مرتبطة بتطوير المنتج الأدبي عن طريق النقد، ومن ثم يتم تعميم هذه الإستراتيجية.

ومن شأن هذه الإستراتيجية زيادة الوعي بأهمية النقد وتقبله لدى الشباب والرواد ممن يصرحون بأهميته، ولكن لا يتقبلونه حقيقة أبداً، وهذا التناقض أحد أهم أسباب تراجع الحركة النقدية.. كما أعتقد أن تأسيس هذه الحركة المتطورة لن يقوم على أيادي نقاد يمارسون النقد كهواية أو كرغبة بعيداً عن عملهم الحقيقي.

ولذا نحتاج في مرحلة التأسيس إلى وظيفة ناقد في المؤسسات الثقافية يتقاضى أجره نظير ما يقدمه من خدمة نقدية، ويحاسب على التقصير فيها إن حدث، إلى أن تسود ثقافة النقد، وتقبل النقد، وبعدها تأتي الخطوة الثانية من خطى إرساء دعائم الحركة النقدية في الدولة.