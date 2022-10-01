الشاعرة التونسية سمية بالرجب: "حالة وعي" صرخة رفض شعرية

قالت الشاعرة التونسية سمية بالرجب إن ”ديوان حالة وعي يشكل صرخة رفض شعرية لكل أشكال الرداءة في العالم العربي.

وتشارك الشاعرة التونسية سمية بالرجب في معرض الرياض الدولي للكتاب بالديوان الشعري ”حالة وعي“، وهو ديوان ينتقد بشدة الواقع العربي المأزوم اليوم.

وبدأ معرض الرياض الدولي للكتاب، الخميس الماضي، وتعد تونس ضيف شرف هذه الدورة التي يشارك فيها أكثر من 68 دار نشر غير عربية في تطور مهم.

وشهد المعرض في أيامه الأولى إقبالا مميزا يعود إلى ثراء البرنامج بعد دعوات من عدة دور نشر عربية وعالمية للمشاركة فيه.

وأضافت بالرجب، وهي أستاذة في الجامعة التونسية لـ ”إرم نيوز“، أن ”الديوان هو عبارة عن روايات شعرية تسرد واقع الدول العربية وتنقد واقعنا المعيش وتوثق لحالات من الأمل واليأس والضياع والجنون، هو جملة من القصائد التي تحاكي وجدان المواطن العربي وتقدم صورا إبداعية عميقة عن أوجاعه وهمومه“.

وشددت على أنه ”في تونس عادة ما يشعر الشاعر بشيء من الغربة لتراجع مستوى نهم القراء التونسيين لقراءة الشعر وخاصّة النصوص التي توقع لحاضره وتستشرف مستقبله“.

وتابعت القول: ”أعتقد أن ديواني الشعري يبحث عن قراء يقدسون النصوص العميقة الموجعة والمؤسسة لحالة الوعي واليقظة، أما عن وجود ديواني في معرض الرياض الدولي للكتاب فأعتقد أنها مشاركة تبعث على الأمل، إذ ما زال في تلك الأرض من يعشق الشعر حد النخاع، أرجو أن ينال الديوان استحسان القراء في المملكة العربية السعودية، وأن يترك الأثر الإبداعي المنشود لدى زوار المعرض من عشاق الشعر“.

وكانت بالرجب قد أصدرت في 2020 ديوانها الشعري الأول ”حالة وعي“ عن دار سيراس للنشر، وهو ديوان يتألف من 16 قصيدة تتطرق إلى الواقع الصعب الذي تعيشه المنطقة العربية، ولا تتردد الشاعرة التونسية الشابة كذلك في التطرق لتاريخ البلاد المعاصر.