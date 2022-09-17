شعراء من الجنسين ومفاجأة في انطلاق برنامج شاعر الراية السعودي‎‎

بثت قناة ”السعودية“ التلفزيونية، مساء السبت، الحلقة الأولى من برنامج ”شاعر الراية“ الذي يتنافس فيه شعراء من المملكة ودول الخليج العربي، ومن الجنسين، على جوائز مالية كبيرة في احتفاء جديد بالشعر الذي يمتلك جمهوراً كبيراً في المنطقة.

وشارك ستة شعراء في الحلقة الأولى، وبينهم شاعرة واحدة، هي لولوة الدوسري، وألقوا قصائدهم أمام لجنة تحكيم يقف من خلفها جمهور كبير حضر في القاعة الكبيرة التي يتم تصوير البرنامج فيها وبثه على الهواء مباشرةً.

#شاعر_الراية | الشاعرة لولوه الدوسري تبهر جمهور مسرح قاعة الملك سلمان بقصيدة جزلة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/W1lY9e23PL — قناة السعودية (@saudiatv) September 17, 2022

وتضم لجنة التحكيم ثلاثة شعراء، هم: ناصر السبيعي ونايف صقر وخالد المريخي، وقد اختاروا في نهاية الحلقة الشاعر الكويتي مزيد الوسمي المطيري بين المتنافسين الستة، بينما يُنتظر تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية (SMS) وإعلان نتائج منافسة الحلقة الأسبوع القادم.

ويتألف البرنامج من عشر حلقات تذاع كل يوم سبت، ويتأهل شاعران عن كل حلقة بالاعتماد على اختيار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، قبل تتويج الفائز النهائي بالمسابقة الشعرية.

وحضر الأمير والشاعر السعودي البارز، بدر بن عبدالمحسن، ضيف شرف على حلقة البرنامج، قبل أن يفاجئ الحضور بإعلان مسابقة أخرى ضمن البرنامج تحمل اسمه، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيلها في الحلقة القادمة.

#شاعر_الراية | الحلقة المقبلة ستشهد تفاصيل مسابقة "قصيدة البدر" التي أعلن عنها سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن. #قناة_السعودية pic.twitter.com/wGhdQMHu6g — قناة السعودية (@saudiatv) September 17, 2022

ويتاح للجمهور الحاضر أيضاً، المشاركة في مسابقة خاصة بهم، وهي كتابة بيت شعر وصفي لمشهد يعرض بالحلقة، ويتم الإعلان عن الفائز من الجمهور في كل حلقة وتمنح له جائزة مادية.

على المقطع المرئي الخاص لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وهو يقبّل علم المملكة، وذلك خلال بث الحلقة المباشرة ، حيث سيتم استقبال المشاركات الشعرية لحين نهاية الحلقة وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الحلقة المقبلة. pic.twitter.com/g20NKO9jfU — شاعر الراية | Alraya Poet (@Alrayapoet) September 17, 2022

ويشارك في النسخة الأولى من البرنامج، 30 شاعراً معروفاً أو جديداً في عالم الشعر، وبجوائز تتخطى قيمتها مليوني ريال.

ويقدم البرنامج الشاعرة الكويتية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع.

ويشكل البرنامج دعماً وتشجيعاً للشعراء وجمهورهم الكبير، سيما النساء، ليضاف لبرامج جماهيرية أخرى تعنى بالشعر، وأبرزها برنامج ”شاعر المليون“ الذي ترعاه الإمارات.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي غنى قصائده كبار الفنانين في العالم العربي، وبينهم كاظم السهر ومحمد عبده وطلال مداح، إن البرنامج يستهدف ”إتاحة الفرصة لأصوات ومواهب وإبداعات من شبابانا في مجال الشعر.. وبعد نجاح البرنامج استمراريته نجد جيل من الشعراء يحملون راية الشعر“.

بدر بن عبدالمحسن: أنا في منتهى السعادة لحضوري برنامج شاعر الراية، وكل مسابقة وسيلة لهدف أسمى وهي إتاحة الفرصة لشبابنا وإظهار مواهبهم وإبداعهم. #شاعر_الراية #قناة_السعودية pic.twitter.com/iB9YKrOYgK — قناة السعودية (@saudiatv) September 17, 2022

وبجانب الحضور الكبير في قاعة البرنامج، ومشاهدة عشاق الشعر له عبر شاشة التلفزيون، حضر عدد كبير آخر المنافسة بين الشعراء على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر، وسط سيل من تعليقات الإعجاب والتفضيل بين القصائد وشعرائها من قبل الجمهور.