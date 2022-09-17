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ثقافة

شعراء من الجنسين ومفاجأة في انطلاق برنامج شاعر الراية السعودي‎‎
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 22:31 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 22:55 GMT

شعراء من الجنسين ومفاجأة في انطلاق برنامج شاعر الراية السعودي‎‎

بثت قناة "السعودية" التلفزيونية، مساء السبت، الحلقة الأولى من برنامج "شاعر الراية" الذي يتنافس فيه شعراء من المملكة ودول الخليج العربي، ومن الجنسين، على جوائز

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المصدر: الرياض– إرم نيوز

بثت قناة ”السعودية“ التلفزيونية، مساء السبت، الحلقة الأولى من برنامج ”شاعر الراية“ الذي يتنافس فيه شعراء من المملكة ودول الخليج العربي، ومن الجنسين، على جوائز مالية كبيرة في احتفاء جديد بالشعر الذي يمتلك جمهوراً كبيراً في  المنطقة.

وشارك ستة شعراء في الحلقة الأولى، وبينهم شاعرة واحدة، هي لولوة الدوسري، وألقوا قصائدهم أمام لجنة تحكيم يقف من خلفها جمهور كبير حضر في القاعة الكبيرة التي يتم تصوير البرنامج فيها وبثه على الهواء مباشرةً.

وتضم لجنة التحكيم ثلاثة شعراء، هم: ناصر السبيعي ونايف صقر وخالد المريخي، وقد اختاروا في نهاية الحلقة الشاعر الكويتي مزيد الوسمي المطيري بين المتنافسين الستة، بينما يُنتظر تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية (SMS) وإعلان نتائج منافسة الحلقة الأسبوع القادم.

ويتألف البرنامج من عشر حلقات تذاع كل يوم سبت، ويتأهل شاعران عن كل حلقة بالاعتماد على اختيار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، قبل تتويج الفائز النهائي بالمسابقة الشعرية.

وحضر الأمير والشاعر السعودي البارز، بدر بن عبدالمحسن، ضيف شرف على حلقة البرنامج، قبل أن يفاجئ الحضور بإعلان مسابقة أخرى ضمن البرنامج تحمل اسمه، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيلها في الحلقة القادمة.

ويتاح للجمهور الحاضر أيضاً، المشاركة في مسابقة خاصة بهم، وهي كتابة بيت شعر وصفي لمشهد يعرض بالحلقة، ويتم الإعلان عن الفائز من الجمهور في كل حلقة وتمنح له جائزة مادية.

ويشارك في النسخة الأولى من البرنامج، 30 شاعراً معروفاً أو جديداً في عالم الشعر، وبجوائز تتخطى قيمتها مليوني ريال.

ويقدم البرنامج الشاعرة الكويتية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع.

ويشكل البرنامج دعماً وتشجيعاً للشعراء وجمهورهم الكبير، سيما النساء، ليضاف لبرامج جماهيرية أخرى تعنى بالشعر، وأبرزها برنامج ”شاعر المليون“ الذي ترعاه الإمارات.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي غنى قصائده كبار الفنانين في العالم العربي، وبينهم كاظم السهر ومحمد عبده وطلال مداح، إن البرنامج يستهدف ”إتاحة الفرصة لأصوات ومواهب وإبداعات من شبابانا في مجال الشعر.. وبعد نجاح البرنامج استمراريته نجد جيل من الشعراء يحملون راية الشعر“.

وبجانب الحضور الكبير في قاعة البرنامج، ومشاهدة عشاق الشعر له عبر شاشة التلفزيون، حضر عدد كبير آخر المنافسة بين الشعراء على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر، وسط سيل من تعليقات الإعجاب والتفضيل بين القصائد وشعرائها من قبل الجمهور.

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