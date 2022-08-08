المؤلف والمخرج غسان الجباعي.. رحيل مع ركب الحرية المطلقة

رحل مساء الأحد، الكاتب والمخرج المسرحي السوري غسان الجباعي، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد الجباعي من أبرز المثقفين السوريين الذين دعوا للحرية والتغيير الاجتماعي والفكري في سوريا، طوال العقود الماضية.

وخاض الراحل خلال مسيرته، رحلة من المعارضة للدكتاتورية، والقمع داخل سوريا، وتعرض للعديد من المساءلات من قبل الحكومة السورية خلال العقدين الماضيين.

وواجه الجباعي خطر الاعتقال من المؤسسة الرسمية السورية لمدة عشرة أعوام ، بتهمة الانتماء أو التأييد للمعارضة، كما تم منعه لأكثر من مرة من ممارسة العمل الثقافي والمسرحي، ليجد نفسه غريبًا في بلاده.

النشأة

وُلد الجباعي في مدينة قطنا المتاخمة لحدود دمشق عام 1952، واستمر في تعليمه حتّى تحصّل على إجازة في الأدب العربي.

وكان المسرح يحمل شغفه منذ الصغر، حيثُ رأى فيه مساحة لتطبيق مفهومه عن الالتزام، والبناء الفكري الإنساني، فسافر إلى كييف عاصمة أوكرانيا ودرس في ”معهد كاربينيكا كاري“ الذي تخرّج فيه عام 1975، قبل أن يكمل مسيرته الأكاديمية، ويحوز إجازة ماجستير في الإخراج المسرحي في عام 1981.

وعمل الجباعي مدرسًا في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لمادتي التمثيل ومبادئ الإخراج والمختبر المسرحي.

مؤلفات

وقدم الجباعي العديد من المؤلفات، ومن أبرز إنتاجاته الأدبية روايات ”تل الرماد“، و“طيارة من ورق“ و“رمح النار“ و“عمر الخيّام“. في حين كتب عدّة مجموعات في القصة القصيرة منها: ”أصابع الموز“ و“الوحل“، ورواية ”قمل العانة“، وكذلك جرّب الشعر في ”رغوة الكلام“.

أما مؤلفاته المسرحية فأخرج جباعي مسرحيًّا للمسرح الوطني الفلسطيني: مسرحية ”الشقيقة“، وللمسرح القومي: ”جزيرة الماعز“ ، وأخلاق جديدة، وسلالم التي منع عرضها، و“بودي الحارس“ وكان أبرز أعماله ”جنراليوس“، بالإضافة إلى عدد من الدراسات البحثية النقدية مثل ”الثقافة والاستبداد“ و“المسرح في حضرة العتمة“.

في حين مُنعت مسرحيته ”مقتل السهروردي“ من العرض عام 2007. كذلك لعب الجباعي أدوارًا في أفلام سينمائية عديدة منها ”الكومبارس“ و“شيء ما يحترق“ و“اللجاة“ وعمل على إنتاج أفلام وثائقية أيضاً حول أدب السجون.

خط سيره

واعتمد الجباعي في خط سيره الروائي الواقعية السحرية، مقدمًا حكايات وأحداثا تدلل على الخراب الاجتماعي، والتفككية التي يعيش من خلالها العالم.

وتكتنز لغة الكاتب الراحل الأحاسيس المؤثرة، والمتعمقة في الذات، من خلال التحليل النفسي والحوار الداخلي، ما جعل نصه دومًا يمكنه العيش لعقود طويلة، كما في رواية ”قهوة الجنرال“، فنجد هيكله الروائي محملا بالتجربة الملهمة، والأفكار المتشظية التي تفرد مساحة من التأمل والاختراق، لدى القارئ.

وأعطى الجباعي في السرد القصصي مساحات أخرى من التأمل في التفاصيل القصيرة الأمد، حيث غلب على سرده القصصي الفانتازية، والتخييل الغريب، رابطًا حبل سرده بالواقع، لكي يقوم بالإسقاط من خلال حوار الشخصيات وتحقق هذا في المجموعة القصصية ”أصابع الموز“.

وبرز في هذا الحيز، قدرة كبيرة للكاتب لوصف الذات مع المفاهيم الإنسانية الخالدة مثل الوحدة والعزلة والكآبة، واستطاع خلال مجموعته، إبراز التوتر الإنساني مع اليوميات البسيطة، من خلال تأملات عميقة في الأحداث، التي بدا ناقدا لها، ودافعا العقل البشري نحو التأمل والمشاركة الجبرية في الحدث، بالتداخل الفعلي، دون مواربة.

ذاكرة

واشتغل الجباعي على الذاكرة الإنسانية بحثا ونقدا واسترجاعا، ففي رواية ”المطخ“ تمكن من إحداث الحراك الثقافي الفكري بين صديقين، بينهما اختلاف كبير في التدرج الفكري والتنشئة، متعمقا في تفاصيل الأحداث الماضية، ومحللا لجوانب عديدة من التفاعلات البشرية مع العقل الباطن والذاكرة المرصعة بالتفاصيل.

خداع

واعتمد الجباعي في رواية ”قمل العانة“ الخدعة الفنية مع القارئ، جاعلا إياه محاطا بالتكهنات والاحتمالات حول ما سبق وأن مر عليه في الفصل السابق، وهذه الطريقة الهرمية في بنائه السردي، تفتح الباب أمام رواية دون حبكة واحدة، وإنما بضع حبكات حسب ما يتغير السارد والراوي، وهي طريقة الكاتب الفرنسي صمويل بيكيت في التأليف.

الجباعي الذي كان يرى في الحرية عطر الحياة، وراحة النفس وسعادتها، كرس حياته ومشروعه التأليفي والفني، من أجل غرس التحرر في العقل العربي، وها هو يرحل تاركا إرثا أدبيا فنيا كبيرا، وهو بحاجة دوما للقراءة والبحث، من أجل تحقيقه في الحياة الواقعية العربية.