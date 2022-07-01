الإذاعات ووسائل التواصل تعزف لحنًا شجيًا في يوم الأغنية اليمنية

بقدر ما كان يتوق اليمنيون للعودة إلى السلام، واستعادة مصادر السعادة في حياتهم مع إقرار، الأول من يوليو /تموز، يومًا للأغنية اليمنية، العام الماضي، جاء إحياء المناسبة للعام الثاني على التوالي حاملًا الكثير من الأنغام عبر الفضاءات الإلكترونية والقليل من الفعل.

ومنذ الساعات الأولى من الصباح تواترت تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستعيد من الذاكرة أغاني وصور كبار المغنين والملحنين اليمنيين الذين كان صدى أعمالهم يسبقهم لمختلف جنبات ”اليمن السعيد“، كما بثت العديد من محطات الإذاعة المحلية والقنوات التلفزيونية ما لديها من أغانٍ شهيرة.

ولاقت هذه التدوينات تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين سواء من داخل أو خارج اليمن، وانقسمت التعليقات بين الحديث عن الفن والأمنيات الجميلة بعودة السلام وبين صب اللعنات على الحرب وتبعاتها التي أثرت على جميع الأطراف.

كما خصصت مواقع إخبارية إلكترونية مساحات لنشر تقارير ومقالات عن رموز الأغنية اليمنية، أمثال: أحمد عبيد قعطبي، ومحمد جمعة خان، ومحمد مرشد ناجي، ومحمد سعد عبدالله، وعلي بن علي الأنسي، ومحمد حمود الحارثي، وأمل كعدل.

وأثنى الفنان التونسي لطفي بوشناق في تسجيل مصور قصير على مبادرة (يوم الأغنية اليمنية)، متمنيًا ”انتهاء الحرب في اليمن في أقرب وقت ممكن، ونبذ الخلافات، وإعادة توحيد الصفوف“.

وتتمتع الأغنية اليمنية بخصوصية شعرية ولحنية إيقاعية عززت من حضور أصواتها المتميزة في مختلف ألوانها، مثل: الصنعاني، والحضرمي، والتهامي، والتعزي، والعدني، واللحجي، وغيرها.

يا ابن الناس حبيتك..

محمد مرشد ناجي#يوم_الأغنية_اليمنية pic.twitter.com/rNjGKyMB6N — عبدالله المالكي (@harat_assaqaeen) July 1, 2022

ويرى باحثون أن جميع هذه الألوان انبثقت من نبع واحد، إلا أن تنوع الإيقاعات من منطقة إلى أخرى أفرز تنوعًا لونيًا في اللحن والأداء، وهو ما انعكس تنوعًا في الرقصات، إذ لكل منطقة إيقاعاتها ورقصاتها وأغانيها.

لكن في المقابل لم تكن هناك فعاليات أو أنشطة فنية على الأرض بسبب ظروف الحرب الأهلية الدائرة منذ إطاحة حركة الحوثي بالحكومة المنتخبة في صنعاء، أواخر سبتمبر/ أيلول العام 2014، وتدخل تحالف عسكري إقليمي تقوده السعودية، في أواخر مارس/ آذار 2015، لإعادة الحكومة الشرعية للعاصمة صنعاء بعدما نقلت مقرها مؤقتًا إلى عدن.

الـيـوم يـا تـاريـخ قِــف

أشِــر إلـى الـيـا بـالألِـف

لا تـنـدهـش لا تـرتجـف

مـاذا ترى مـاذا تـصف؟

هـــذي الـجموع تـأتـلف

وكــالـسـيـول تــنـقـذف

لـتـسـبق الـوعـد الأكِـف

مـسـيـرهـا لا يـنـحــرف

طـــريـقـهـا لا يــخـتلـف

عن عـهـدهـا السبتمبري#البردوني#يوم_الأغنية_اليمنية 🎶🎼 pic.twitter.com/CjUrL5Ff4S — عبدالله البردّوني (@albaraduni) July 1, 2022

وجاءت مدينة تعز، العاصمة الثقافية لليمن والواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، الاستثناء الوحيد حيث أقام مكتب الثقافة في تعز مهرجانًا بمناسبة يوم الأغنية اليمنية تحت شعار ”جذور النغم الأصيل“، حضره عشرات المواطنين.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني لرويترز إن ”احتفاء اليمنيين بتفاعل واهتمام بالأغنية اليمنية في مناسبة سنوية للعام الثاني على التوالي يؤكد على مدى تمسك اليمنيين بهويتهم وتراثهم الحضاري والثقافي، والفن الغزير والمتنوع الضارب بجذوره في عمق التاريخ، رافضين الحملة الشرسة التي تشنها حركة الحوثيين المدعومة من إيران ضد الفن والفنانين، ومنعها لإقامة الحفلات الموسيقية الغنائية في مناطق سيطرتها شمال البلاد“.

عمل محترم .. يجمع الاغاني اليمنية شمالها وجنوبها ، شرقها وغربها ، مع ذكر مغنيها وشعرائها. عمل يليق بحجم الأغنية اليمنية 🇾🇪❤️

ابدعتوا يا شباب 👏 pic.twitter.com/FkwMqF6gxv — اليمن الكنز المدفون | Yemen BT (@YEMEN_BT) July 1, 2022

وبحسب الأمم المتحدة فإن اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليونًا، يعاني حاليًا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو ثلثي السكان للمساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية والبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك أكثر من 160 ألف شخص يواجهون ظروفًا كارثية.