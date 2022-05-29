الكُرد يحيون فعاليات "أيام الفن والثقافة" في برلين

نظمت مجموعة من الشباب الأكراد في ألمانيا بالتعاون مع ”مركز موزاييك“، فعاليات مهرجان أيام الفن والثقافة الكردية في برلين، وذلك بحضور عدد كبير من الكرد والعرب والأتراك والطلبة الألمان.

ويعتبر المهرجان الذي بدأ، يوم الجمعة الماضي، أول نشاط ثقافي ينظمه شباب كرد مستقلون، بالتعاون مع مركز موزاييك الذي يشرف عليه أبناء الجالية الفلسطينية في العاصمة الألمانية.

وضمت الفعالية المستمرة حتى اليوم الأحد فعاليات متنوعة، مثل تكريم الكاتب والباحث الكردي صالح حيدو، إضافة لتوقيع الدواوين الشعرية والروايات الكردية وإلقاء المحاضرات حول الثقافة الكردية وتداخلها مع الثقافات العربية والتركية والفارسية.

وقال عضو اللجنة المنظمة لمهرجان الفن والثقافة الكردية في سوريا يوسف عيسى لإرم نيوز: ”إن رسالة المهرجان هي التعريف بالفن والثقافة الكردية؛ لأن الفن والثقافة تقرّب الشعوب من بعضها وهي مفتاح للتعارف والتبادل الثقافي وفرصة لكسب أصدقاء جدد“.

وأضاف عيسى: ”نسعى من خلال المهرجانات الكردية لتوطيد العلاقات مع كل شعوب العالم، خاصة بعد الحروب والسياسات القمعية التي تسببت بإحداث شرخ كبير بين الشعب الكردي وجيرانه“.

وعن الحضور أضاف عيسى: ”التوافد كان كبيرًا، خصوصًا على حفل توقيع رواية مخطوط بطرسبورغ للكاتب جان دوست، إضافة إلى ذلك توافد العشرات إلى اقتناء المنتجات الكردية التراثية من الإكسسوارات والألبسة الكردية وشراء كتب باللغة الكردية وأخرى عن الكرد باللغة العربية“.

وتضمن المهرجان محاضرة حول الديانة الإيزيدية التي يمكن اعتبارها واحدة من أقدم ديانات العالم، وعروضا لأفلام سينمائية كردية، وعرضا للأعمال الفنية التشكيلية، وصورًا للباس التقليدي للكرد.

وكانت الوجبات الكردية التراثية حاضرة وأطباق المطبخ الكردي، وأشهرها طبق الـ ”كوتلك“ وهي الكبة الكردية، والميَّر الذي يطبخ من القمح المسلوق واللبن.

موسيقيًا، كان للمهرجان وقفة مع التراث الموسيقي الكردي، وهنا قال عيسى: ”أحيا كل من الفنان سيبان حسكو والفنانة القديرة كوليستان سوباري حفلًا فنيًا مميزًا، تضمن عددا من المواويل الكردية الحزينة والأغاني الهادئة وأخرى راقصة تبعث على الفرح“.

وختم عيسى حديثه بالقول: ”كل من حضر فعاليات المهرجان طالب بتكراره سنويًا، لم نتوقع كل هذا الاحتفاء والتفاعل، خصوصًا من الجاليات الأجنبية الأخرى والتي قدم بعضها من دول أوروبية خارج ألمانيا“.