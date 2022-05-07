فرنسا تمنح الروائي اليمني علي المقري وسام الفنون والآداب بدرجة فارس

منحت فرنسا الأديب والروائي اليمني علي المقري وسام الفنون والآداب بدرجة فارس (الدرجة الأولى)، وهو أرفع وسام في هذا المجال، بحسب ما أعلن الروائي المقري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال الروائي المقري: ”يسعدني أن أخبركم بقرار جمهورية فرنسا منحي وسام الفنون والآداب بدرجة فارس (الدرجة الأولى)، حسب رسالة تلقيتها اليوم من وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة روزلين باشلو، وسوف يتم تسليم الوسام (الميدالية الذهبية) قريباً في احتفال خاص.

وبين أن ”الوسام حصل عليه من قبل عدد من الأدباء والفنانين، مثل فيروز ونجيب محفوظ وأنطونيو تابوكي وألف شفق وباولو كويلو وجاكي شان وجورج كلوني.. هذه تحية تقدير أعتز بها كثيرا“.

والمقري روائي وأديب يمني، ينتمي إلى محافظة تعز، وهو من مواليد عام 1966، وانخرط في الميدان الأدبي والثقافي في وقت مُبكر، وعمل محررًا ثقافيًا لعدة صحف يمنية، وتُرجمت رواياته إلى لغات عدة، منها الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والكردية والفارسية.

وأصدر مؤلفات شعرية وروائية، وحصل العام 2016 على جائزة ”التنويه الخاص“ من قبل لجنة تحكيم جائزة الرواية العربية، التي يمنحها معهد العالم العربي ـ باريس ومؤسسة جان لوك لاغاردير، عن رواية ”حرمة“ بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

ووصلت روايتا ”طعم أسود.. رائحة سوداء“، و“اليهودي الحالي“ إلى القائمة الطويلة لجائزة ”بوكر“ العربية في دورتي عام 2009 وعام 2011، وفي العام 2015 تم اختيار روايته ”بخور عدني“ في القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وأثارت رواية ”طعم أسود.. رائحة سوداء“ جدلاً واسعاً في اليمن لغوصها العميق في تفاصيل حياة الفئات الدنيا في سلم الطبقات الاجتماعية في اليمن، أو ما يطلق عليهم ”المهمشين“، لتأتي رواية ”اليهودي الحالي“، التي صدرت العام 2011، لتزيد الجدل حول الإنتاج الروائي للمقري، وتقديمه روايات عن فئات كانت مغيبة عن الحضور الأدبي اليمني.

وتتحدث رواية ”اليهودي الحالي“ عن قصة شاب ينتمي للديانة اليهودية، يهرب مع فتاة ”مسلمة“ وتتشابك خيوط القصة لتكشف العلاقة المجتمعية والسياسية مع الفئات الأخرى، خاصة في مناطق شمالي اليمن بداية القرن العشرين.

وتعرض المقري إثر ذلك إلى سلسلة من المضايقات وصلت إلى إصدار فتاوى دينية ضده وضد مؤلفاته، ليغادر اليمن مع بداية الحرب إلى فرنسا، حيثُ لا يزال هناك، وتعد رواية “ بلاد القائد “ آخر إصدار روائي للمقري في العام 2019.