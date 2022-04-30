القلق الوجودي عند المفكر كيركغارد

تطرقت مجلة فرنسية، في مقالة لها، لفكر ”سورين كيركغارد“، الفيلسوف الدنماركي، واللاهوتي، والشاعر، والناقد الاجتماعي، بالتركيز على القلق الوجودي، المفهوم ضمن السياق الذي عاش فيه.

القلق الوجودي عند كيركغارد

يُعتبَر كيركغارد سلف المفكرين أمثال ”هيدغر“ أو ”نيتشة“ أو ”سارتر“، أبي الوجودية، وصانع مفهوم القلق الوجودي، كان أوّل من افترض أن أهم شيء في البشر هو وجودهم في العالم، بحسب تقرير مجلة ”nospensees“.

هذا الجوهر الذي دعا إليه ”كانط“ و“هيغل“، إلخ، غير معروف، وبالتالي ليس موضوعًا للمعرفة أو الحقيقة.

كان ”كيركغارد“ – في مواجهته للثورة الصناعية التي جعلت من الإنسان شيئًا غير ذي أهمية، ما دام عمله يمكن أن تقوم به آلة – يحمل نهجًا يتجدد عنده ذاتيًا بلا انقطاع عن الكائن البشري.

فإذا نظرنا اليوم إلى التطورات التكنولوجية فسنرى أن هذه المواهب المفترضة للبشر وهي نتيجة لانفعالاته يمكن استنساخها تمامًا بواسطة الآلات التي يتجاوز ذكاؤها الاصطناعي ذكاءنا كثيرًا حتى لو كانت لا تزال تفتقر إلى الانفعالات.

وبحسب المجلة الفرنسية، فقد وضعت كل من الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية الإنسان في وضع غير محدد، قد لا يكون فيه حتى عنصرًا ضروريًا.

عندئذ يبدأ الإنسان في المعاناة من أزمات هُوية عميقة تتجسد فيه كربًا وقلقًا، وإذا كان كل ما نقوم به يمكن أن تقوم به أي آلة فما هو الشيء المتأصل في الإنسان إذاً؟.

القلق الوجودي

ينبع القلق الوجودي عند كيركغارد من خيبة أمل حياتية، إذ كان المؤلف يشعر بالفعل أنه أعلى بكثير من المبادئ الأخلاقية والتفويضات الأخلاقية في ذلك الوقت.

ولكن، مثل كل البشر، وقع ”كيركغارد“ فريسة للحزن، الأمر الذي لم يساعده في الحصول على نظرة متفائلة عن الوجود.

ينطلق ”كيركغارد“ من فكرة كانت مفاجِئة في ذلك الوقت، وهي أن الحقيقة ذاتية. ولهذا السبب لا يمكن إدارة الحقائق الفردية أو التحكم فيها أو الحكم عليها من خلال ذاتية أخرى.

لا يستطيع البشر التواصل مع بعضهم البعض. العلاقة المباشرة الوحيدة الممكنة هي علاقة الإنسان بالله.

وتشير المجلة في مقالتها، إلى أنه ”لا بد من التوضيح أنّ كيركغارد كان ينتقد المسيحية، ليس كمعتقد، ولكن كنظام تم تسييسه ووضعه في خدمة الإنسان، وهكذا أنكر فكرة وجود وسطاء للتحدث مع الله“.

”بالنسبة إليه من الطبيعي جدًا الشك في الوجود الحقيقي لله. ليس لدينا أي يقين. هذه الفكرة التي رفضتها المسيحية بشدة هي بالنسبة للمؤلف عنصر إيمان متأصل. لماذا؟ لأن الإيمان إيمان حقًا لأنه مشكوك فيه، وإلا أصبح معرفة“، وفق المصدر ذاته.

القلق ضد الإلحاد

الحجة الرئيسية لكيركغارد ضد الإلحاد هي أن الإيمان بالله هو قفزة إيمانية بشكل صحيح، إنه قرار يتم اتخاذه عندما لا يوجد دليل أو يقين. والنتائج غير المكتشفة للإيمان هذه هي التي تسبب القلق الوجودي.

على سبيل المثال، فلنتحدث عن آدم (عليه السلام) الذي ذاق التفاحة، بعد أن أكلت منها زوجته حواء. بعملٍ واحد، بقضم الثمرة تحوّل آدم من بريء إلى مخطئ، كيف كان يمكن لآدم أن يعرف ماذا ستكون عاقبة هذا الفعل؟“.

لم يكن لدى آدم (عليه السلام) ولا حواء أي فكرة عن سبب حرمان الله لهما من أكل مثل هذه الفاكهة اللذيذة. كانا يعرفان أن ما يفعلانه ممنوع لكنهما لم يعرفا السبب أصلا.

لاحقًا علِم آدم وحواء أن الشجرة التي أخذا منها التفاحة كانت شجرة الخير والشر على السواء، وأنه عندما نعرف فإننا لن نعرف الخير فحسب بل الشر أيضًا، وبالتالي فقد نتصرف بشكل سيء.

إيمان كيركغارد

القلق يسبق عواقب القرار الأخلاقي، ويمكننا اتخاذ قرارات أخلاقية لأننا أحرار. هذه الحرية التي نتمتع بها تتولد في اللحظة التي تسبق فِعل الإيمان.

والهدف من فلسفة كيركغارد ليس صياغة نظرية حول الواقع، حول العالم أو عن الإنسان، ولكن لإقناع الإنسان بأنه يجب أن يتولى مسؤولية حياته الخاصة من الناحية الأخلاقية والعملية.

والحقيقة التي يتجاهلها الإنسان ليست ذات طبيعة موضوعية، ولكنها حقيقة ذاتية لها علاقة بطريقة وجود كل واحد.