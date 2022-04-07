أغاني "الترند".. من يؤثر على الذائقة الفنية المغني أم المتلقي؟

تُصقل الذائقة الفنية للفرد كما تُصقل موهبته، وفقا لتأثيرات الوسط الاجتماعي ودوائره المتتالية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية.

ويسهم في توجيه الذائقة الفردية، أيضا، تأثير وسائل الإعلام وما تسعى إلى نشره بين الجيل الصاعد؛ لأنها تفرض نوعا من ذائقة بصرية وسمعية لدى الجمهور بشكل يؤثر في لا وعي المتلقي لتتشكل السمات العامة للذائقة الجمعية.

ويُلاحظ اليوم، توجه كثيرين من ضعاف الموهبة إلى عالم الغناء، وبشكل خاص من يعتمد على مظهره الخارجي، كركيزة أساسية للنجاح والشهرة.

وحتى لو لم يمتلك أولئك موهبة الصوت، فهناك ”فلاتر“ تخدع المستمع بالاتكاء على كلمات أغانٍ ليست بحاجة إلى صوت قوي، لترد إلى أسماعنا مفردات قد لا توائم الذوق العام في أعمال تكاد تخلو من القيمة الفنية.

من هنا، نلمح تدهور الهرم الفني وتطفل دخلاء على عالم الإبداع؛ ولكن أيهما يلعب الدور الأكبر في التأثير على الذائقة الفنية العامة، المغني أم المتلقي؟

للوقوف على جوانب الظاهرة؛ كان لـ“إرم نيوز“ وقفات حوارية مع فنانين وشعراء عرب يعملون في هذا المجال.

تغير الذائقة الفنية

وفي حديث إلى“إرم نيوز“، قالت الفنانة اللبنانية رولا قادري، إن ”المتلقي يلعب دورا في التأثير على الذائقة الفنية، فتوجهات الفنان والشاعر والمنتج باتت تصب فيما يُرضي المُتلقي، ولم يعد أحد ينشر أعمالا وفق أهوائه الشخصية، وإنما عليه أن يتماشى مع الموجة العامة ورغبة الجمهور فيما يحب أن يسمع“.

وأضافت: ”لكل زمان نمط أغان معين يتواءم مع الذائقة العامة، وحين يميل الفنان إلى أغاني قصائد الفصحى أو الأغاني الكلاسيكية مثلا، فهو يقف متعثرا أمام مجاراة الحداثة، وبما أن الجمهور يسير وفقا للزمن، فإن أعمالا كهذه لن تبصر النور“.

من جانبه، قال الفنان السوري عبدالكريم حمدان إن ”كل زمن يترافق مع ذائقة فنية معينة، والأغاني تعكس صورة المجتمعات والحالات الوجدانية للناس؛ مثل ظهور أغنية مبهجة بعد فترة من معايشة مآسي الحرب، بلحن راقص يرسخ في الذاكرة السمعية ويزيد من الطاقة الإيجابية ويمنح المستمعين مشاعر سعيدة. وحتى لو كانت الكلمات أجنبية وغير مفهومة، فمجرد لحن لطيف وإيقاع مميز يكفي لانتشار الأغنية، وفق الحالة العامة“.

وأوضح حمدان: ”في هذه الحالة يكون المتلقي هو ”الترند“؛ على غرار ما نشهده في ”تيك توك“ الذي كان وسيلة لانتشار برامج وفنون شتى؛ من تجسيد لمقاطع الأغاني بطرق مختلفة، أو تمثيل لمقاطع أفلام ومسلسلات أو مشاهد كوميدية، لتفريغ طاقة معينة في هذا المقطع بهدف ”الترند“.. ومن منظوري الشخصي، أرى أن ذلك يشكل سببا في تدهور الأغاني“.

دخلاء

وأضاف حمدان في حديثه لـ ”إرم نيوز“: ”إذا أردنا الحديث عن الدخلاء على الساحة الفنية، ومن يعتمد منهم على شكلهم الخارجي للوصول، فهم باحثون عن ”الترند“ والشهرة، والفقاعة تبقى مجرد فقاعة مؤقتة، لها تاريخ صلاحية وتنتهي، لأنها تخلو من المحتوى أو القيمة الفنية أو الرسائل الإنسانية، لذلك نجد أن هذه الفئة تُصنف بالفن الاستعراضي“.

وأضاف: ”ألقي اللوم على المنتجين، فهم من يستخدمون شتى الوسائل التسويقية ليقدموا للمجتمع تلك الشريحة الفاقدة للقيمة الفنية“.

في حين، ألقى الفنان المصري عمرو محمود لـ ”إرم نيوز“، اللوم على المستمع لأنه صاحب قرار في اختيار ما يستمع إليه.

وقال محمود: ”اليوم هناك عدد كبير من الدخلاء على الساحة الفنية يتجهون إلى الاستديو من دون امتلاكهم أداة الصوت، ومع التعديلات و“الفلاتر“ يصبحون أصحاب صوت، ويمكن أن تنجح الأغنية وتصبح ”ترند“ أيضا.. برأيي برامج المسابقات الغنائية نجحت جدا لأن اللجنة دائما تختار على أساس الصوت الجميل، من دون النظر إلى الشكل“.

ضرورة الرقابة

وعن النص الغنائي، أوصى محمود بضرورة ”الخضوع لرقابة كبيرة ومعايير صارمة، تحت إشراف النقابات الفنية المتخصصة، مع إجراءات قانونية واضحة تتصدى لأي كلام غير مقبول اجتماعيا ودينيا أو يخدش الحياء والآداب العامة“.

وقال محمود: ”التكرار الدائم للأغاني في المهرجانات يسيطر على المجتمع، ولو لم يكن الشخص يستمع إلى هذا النمط، إلا أن الانتشار والتكرار المستمر يجعله يردد لحن الأغنية أو كلماتها بسبب تخزين ذاكرته السمعية للأغنية المتكررة في كل مكان“.

وأضاف: ”هناك أغان تحمل أفكارا مؤذية اجتماعيا ونفسيا؛ فالأطفال يستمعون ويرددون أغاني ”الترند“، من دون إدراك لمعاني الجمل، فضلا عن الفيديوهات المصورة المرافقة لتلك الأغاني. وتجسيد الأطفال للأغاني بحركات تمثيلية بأيديهم؛ مثل أغنية ”لفلي حشيش“، يمثل برمجة سمعية خاطئة تؤذي الطفل وتربيته“.

وعن انتشار الأغاني الأجنبية، قال محمود إن ”التوزيع الموسيقي يشد انتباه المتلقي وليس اللحن بحد ذاته، فالموسيقى وتوزيعها والآلات الموسيقية غالبا ما تجذب المستمع ولو لم يفهم معاني الكلمات“.

غياب الابتكار

وفي عصر يشوبه التكرار، نشهد أن دور الابتكار يتضاءل تباعا، ليصبح النص الغنائي مجرد إعادة إنتاج لنصوص سابقة، بكلمات ممجوجة تُركَّب على ألحان مسروقة.

وفي هذا الإطار، قالت الفنانة اللبنانية رولا القادري لـ“إرم نيوز“ إن ”الابتكار هو ما يميز أي فنان عن غيره، ويحتاج الفنان دائما إلى كسر النمطية والخروج عن المألوف، تجنبا لنفور المتلقي من تكرار الفنان لذاته“.

وأضافت: ”كثيرا ما نلحظ استمرار الفنان على وتيرة واحدة وتقديمه أعمالا متماثلة واختيارات متشابهة ونمطا واحدا؛ سواء بالألحان والتوزيع أو النصوص والمواضيع أو طريقة إخراج الكليبات والستايلات ومواقع التصوير، فالتكرار يُصنف كعنصر سلبي لدى من يقدم محتوى للجمهور“.

واعتبر الفنان السوري عبدالكريم حمدان أن ”الابتكار ضروري في أي زمن ومرحلة، سواء في الأغاني الإيقاعية، أو في أغاني ”يوتيوب“ أو ”تيك توك“، وعندما تجسد أغنية ما حالة معينة وتلاقي رواجا بين الناس، يلجأ الفنان إلى التكرار والنسخ. ومن جانب آخر، أنا أحبذ فكرة إحياء أغاني التراث القديمة بطريقة عصرية تناسب التوجهات الجمعية“.

وقال حمدان لـ“إرم نيوز“: ”على الرغم من عدم تقبل أغنية ما في المرة الأولى، نلاحظ أن كثرة التكرار في الشوارع والسيارات والمقاهي والتلفاز واليوتيوب، يلعب دورا مهما في تأصيل الأغنية ولحنها في العقل الباطن للمستمع؛ ما يؤدي إلى حفظ الأغنية وترديد كلماتها بشكل لا واعٍ من دون أن ندرك ذلك“.

هوية موسيقية

وقال الشاعر الغنائي السوري فادي مرجان: ”في مسيرة كل فنان هناك قفزة فنية لأغنية اشتهر بها وأحدثت ضجة في العالم العربي بأكمله. وبالنسبة لي فقد بذلت جهدي في صناعة هوية موسيقية لكل فنان لترتبط الأغنية باسمه. وحين نذكر اسم مطرب ما ربما لن يعرفه الناس، ولكن حين نذكر اسم الأغنية يتعرف عليه الجميع من خلال أغنيته؛ لأن الأغنية الناجحة هي السبب وراء ترند متداول“.

وأضاف مرجان في حديث لـ ”إرم نيوز“: ”اليوم لا نستطيع أن نبتعد عن الناس والحياة الواقعية، وأحاول دائما أن أستوحي كلمات متداولة بكثرة بين الناس؛ لأن اللغة البسيطة العامية ترسخ في الأذهان“.

وتابع: ”داخل كل منا يقبع شاعر صغير، لكن يختلف الأمر من شخص إلى آخر، وفقا لأسلوبه وطريقة تعبيره، وصياغة الأغنية ليست بالأمر البسيط، ومقومات نجاحها لا تقبل حشو مفردات لمجرد ملء الفراغ“.

وأوضح مرجان: ”كل كلمة يجب أن تكون في مكانها المناسب تماما، وإن لم تكن متناغمة مع سياق الجملة، يجب التخلي عن المقطع بأكمله وكتابة شيء جديد“.

وعن اتساق الكلمات مع اللحن، قال مرجان إن ”أي أغنية تتكون من لحن وكلمات، واللحن يشبه رؤيتك لشخص ما لأول مرة، تُعجب بشكله الخارجي وتنجذب إليه، وعندما تتودد إليه وتبدأ بالتعرف على شخصيته وجوهره وأفكاره واهتماماته، هنا يبدأ دور الكلمات“.

وأضاف: ”الأغنية الناجحة مزيج من لحن ساحر يجذبك من النغمة الأولى، وصولا إلى كلمات تسهم في تعلقك أكثر، لتكمل الأغنية حتى النهاية“.

وعن توصيف الحالات الوجدانية بناء على قصص واقعية، قال مرجان: ”أدخل في حالة عصف ذهني لأكتب عن الموضوع الذي يطلبه المطرب؛ كتبت عن الحب والغزل والهجر والصمت والوفاء والصدق والخيانة والأغاني الوطنية والشعبية“.

ويرى كثير من المتلقين أنه ”لكل مقام مقال“ للتفريق بين أغاني الحفلات الشعبية، وأغاني الطرب والقصائد الفصحى، باعتبار أن الجو العام للحفل هو ما يفرض نوعية الأغاني ونمطها.