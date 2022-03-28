"بحر الطغيان".. معرض فني يحاكي "رحلة فرار" من الاستبداد

يعرض الفنان التشكيلي الجزائري كمال يحياوي في متحف معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس آخر إنتاجاته ”بحر الطغيان“، الذي جسّم من خلاله رحلة بحث عن الحقيقة، بين الأحلام والعذاب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ووُلد كمال يحياوي في الجزائر العاصمة عام 1966، واعتبر بين عامي 1987 و1989 من أبرز طلاب مدرسة الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة، وكان من بين أول أعماله ”نحن نعذّب المعذّب“، التي استلهمها من عمليات القمع الأمني لأعمال شغب مكبوتة شهدتها الجزائر في شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 1988.

ويستخدم الفنان التشكيلي، الذي يتخذ الفن تعبيرًا سياسيًا، مواد بسيطة تُستخدم في الحياة اليومية، مثل أكياس الطحين وألواح الغسيل، اتخذها كشواهد على صعوبات حياة الناس.

والمعرض الفني، الذي يقيمه كمال يحياوي هو تركيب فني من مواد مختلفة يستحضر جانبي البحر الأبيض المتوسط بين الأحلام والعذاب.

وينقل موقع ”آراب نيوز“ الفرنسي، عن المؤرخة أنيسة بوعياد قولها، إنّ كمال يحياوي ”يقوم ببحث عن الحقيقة من خلال عمل طويل ومعقد من التفصيل الجمالي“.

ويمثل عرض هذا العمل جزءًا من معرض جماعي لفنانين جزائريين تحت مسمى ”الجزائر حبي“، ويهدف من خلاله إلى إظهار ضفتي البحر الأبيض المتوسط والأحلام التي يحملها على هذه الطوافات الهشة، عن قوة الخطر المظلمة والأزرق المعزول لهذا البحر الجذاب“، وفق القائمين على المعرض.

اعتبر القائمون على المعرض أنّ ”الشكل الدائري لهذا المجسم يشجعنا على اعتبار الأرض بلا تسلسل هرمي بين الشمال والجنوب، على أنها ملك للجميع، ومع ذلك فهي تقدم لنا قصة تجسدها جماجم أولئك الذين فقدوا إلى الأبد“.

بدوره، قال يحياوي إنّ ”هذا العمل يربط بين وجهي البحر الأبيض المتوسط، بما يستحضره من أحلام وكوابيس، بين الحياة والموت، يثير التجهيز الفني مشاعر قوية بين الشفقة والغضب، في مواجهة إحدى المآسي الكبرى التي بدأت في بداية القرن الـ21 وتطورت منذُ ذلك الحين“.

ويعلق تقرير ”آراب نيوز“ بالقول، إنّ ”كمال يحياوي أراد أن يستحضر رحلة الفرصة الأخيرة للمرشحين لعبور البحر الأبيض المتوسط“، في إشارة إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية.

ويضيف يحياوي أنّ ”بحر الطغيان، المعروض بجانب أعمال ومكوّنات تعود إلى القرن السادس أو السابع، يحركني كثيرًا، يتعايش التركيب الخاص بي مع قطع تعود إلى حقبة أخرى، بالنسبة لي إنه يشبه إلى حد ما انطباعا بأنني عبرت عدة قرون للوصول إلى هناك“، مضيفا ”عندما تغادر بلدك فأنت لا تغادرها مطلقًا، نحن نتركها لأننا نفر من الموت أو لأننا نخاف من الموت“.

ويشير إلى أنه ”بالنسبة للفنان يصبح الأمر أكثر إثارة للدهشة، فهؤلاء النساء والرجال الذين يخاطرون بحياتهم والذين يموتون غالبًا في عرض البحر جعلوا من البحر مقبرة، هؤلاء الناس يتركون وراءهم طغيانًا وينتهي بهم الأمر في طغيان، وهذه الجماجم التي نراها مثبتة وسط هذا الفضاء الأزرق (الذي يحيل إلى البحر) هي بالنسبة لي مثل شواهد القبور التي تحولت نحو هذه الطوافة، الثابتة في المركز، والتي تمثل الأرض“.

وردا على سؤال عن الرموز القوية (مثل المعاناة، القسوة، إلخ) والرسائل التي يقترحها حول هذا البحر، والتي توحد وتفكك، قال كمال يحياوي، إنه ”يريد إدخال الواقعية في إبداعاته“.

ويوضح أنّ ”الطوافة في مركز العمل هي شيء بسيط ومعبّر لأن هؤلاء المسافرين لا يستقلون القوارب، فهذه ليست متعة أو رحلات بحرية، هؤلاء هم الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم، والقمع من ورائهم ومن أمامهم، نحن في واقع ملموس وليس في شكل من أشكال الواقعية، عملي هو فعل مقاومة وسيقاوم الزمن ولن يموت وسيحمل حياة من قضوا في البحر بسبب الاستبداد“.