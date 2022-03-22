الإماراتي مساعد بن طعساس الحارثي يفوز بلقب شاعر المليون

فاز الشاعر الإماراتي مساعد بن طعساس الحارثي، الثلاثاء، بلقب بيرق شاعر المليون في موسمه العاشر، خلال الأمسية الختامية التي أقيمت مساء الثلاثاء على مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحمل الحارثي بيرق الشعر بعد الفوز بالبرنامج الأضخم للشعر النبطي، بالإضافة إلى الفوز بجائزة مالية ضخمة بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي.

لحظة التتويج ببيرق شاعر المليون 🏆 اللحظة الأجمل والأروع في الموسم العاشر من برنامج شاعر المليون، تهانينا للشاعر الإماراتي 🇦🇪 مساعد بن طعساس الحارثي#شاعر_المليون | #شاعر_المليون10 | #صح_لسانك pic.twitter.com/D9zwxQHev5 — شاعر المليون (@millions_poet) March 22, 2022

فيما حصد الشاعر العراقي فهد البدري جائزة المركز الثاني وحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين درهم إماراتي، وفي المركز الثالث الشاعر الكويتي علي حامد العازمي.، بينما جاء الشاعر السعودي عبدالعزيز بن سدحان في المركز الرابع.

وحصل الشاعر السعودي ضيف الله فواز السميري على المركز الخامس، بينما حل مواطنه هادي مانع اليامي في المركز السادس.

وانطلقت الأمسية الختامية من برنامج الشعر النبطي ”شاعر المليون“ بموسمه العاشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، مساء الثلاثاء، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وكان قد وصل إلى منصة النخبة للمنافسة على لقب ”شاعر المليون“ 6 شعراء من 4 دول عربية وهم: الإماراتي طعساس الحارثي الذي حسم اللقب، ومن السعودية ضيف الله فواز السميري وعبدالعزيز بن سدحان وهادي مانع اليامي، والكويتي علي حامد العازمي، والعراقي فهد البدري.

يشار إلى أنه قبيل الحلقة النهائية أكد الشعراء الـ6، إن اعتلاءهم منبر برنامج شاعر المليون يعتبر بحد ذاته فوزا، وهذا الفوز يتجمل بلقب البرنامج.

يذكر أن ”شاعر المليون“ هو برنامج تلفزيوني متخصص في مسابقة الشعر النبطي انطلق من إمارة أبوظبي في الإمارات بفكرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك في إطار الاستراتيجية الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.