"أثر من ذيل حصان" للجابري تطرح صورا انطباعية عن علاقة الإنسان بذاته والعالم

يطرح الشاعر العراقي عبود الجابري، صورًا انطباعية جدلية حول علاقة الإنسان بذاته والعالم، في مجموعته الشعرية ”أثر من ذيل حصان“، الصادرة عن منشورات اتحاد الأدباء العراقيين، نهاية العام 2021.

ويكتب الجابري في مجموعته عن الصراعات الذاتية للمرء مع الصور المتحركة من حوله، وعن ضبابية التجربة، وعن مشقة التناسي، وعبء الهروب من الأفكار الكثيفة، وعن الشقاء والسعادة، ومراوحة المرء بينهما، ويتأمل الشحوب وصفرة الأوراق، وذبول الأجساد كافتها.

ويركز في صوره الشعرية على الندرة في التقاط الصور، حيثُ تتركب المشاهد عنده من آليات عمل الكائنات والجمادات، بحركاتها الصغيرة، ودورات بداياتها وانتهائها، ملتقطًا السياق الحركي لها، ليصنع له مركزية في الشعر، بالصوت والبيئة والتمثيل، وكأنه يقرب عدسة الكاميرا في يديه ”زووم“ ليلتقط كل شيء في المشهد، ليجسد ”ميكانيزم الشعر“، كمساعد أساس للإنسان، على الانتظار في هذا العالم، فلربما هناك صورة أجمل تأتي في المستقبل القريب.

شكلانية النص

ويعتني الجابري بشكلانية النص، من خلال اعتماده التنوع في تصفيف الكلمات، باتباع الأنماط التجديدية للقصيدة النثرية، مقدمًا أشكالًا متباينة في البناء والتوصيف، تبعًا للحالة الشعرية، فبنائية النص لدّيه تستخدم الشكل العامودي النثري في الحالة المونولوجية، وتستخدم الشكل المربع، في حالات توصيف التقاطة فنية لجزء من العالم خلال نصوصه الممتدة على مدار 100 صفحة من القطع المتوسط.

وتبدو لغة الجابري مرنة، حسبما تتطلب الحالة الشعرية للنص، فاعتمد الجمل المكثفة في جانب التوصيف الذاتي لبعض النصوص، واعتمد التقاطات نثرية شعرية، زادت من قدرة النص على احتواء الحالة، في قصائد أخرى، وقام بالدمج بين التجربتين اللغويتين في بعضها الآخر.

تشبيك بين الذات والعالم

واتبع الجابري الحوار المنولوجي، وتفنيد المشاعر المنبثقة من التخييل والتأمل للأحداث المحيطة للإنسان، وكأنما أراد القول: ”يمكننا رؤية العالم بأكثر من طريقة، خلال قصائد امتلأت بالأسئلة والمحاورة والتشبيك الوطيد بين الذات والعالم.

وفي نص ”أثر من ذيل حصان“، الذي يحمل عنوان المجموعة، يوصف الشاعر الصوت الداخلي للإنسان في رحلة العذاب مع الحب، مجسدًا الدوائر المفرغة للمرء مع تكرار المشاعر بسطوة الحواس، وسيطرتها على الجسد.

ويمزج الجابري بين المشاهد المنبثقة من تلك الحيرة، ورمزية الحصان المعتاد على السفر والترحال، بما ينقله من الأحمال الثقيلة، وكأنما الأفكار المتشابكة، هي بضائع تثقل على الجسد وتودي به إلى التعب.

وتظهر في نصه الأصوات الشعرية الجهورية الصارخة، حيثُ رمزية الخيل والصحراء والصهيل، وكأنه يردد داخل الإنسان أصواتًا تُدّلل على المشقة والصراخ، لكن يبقى الصوت الناعم الوحيد، المتمثل بصوت الحب، الجدار اللين الذي يحول بين العاشق والموت، ويحفزه لتكرار التجربة مرة أخرى.

وتضع القصيدة كل ذلك في إطار التمازج بين أثر ذيل الحصان الحريري، والآلة الوترية للموسيقى، فيتحول إلى جزء منها، يكرر الأغاني نفسها، التي يشبهها الشاعر بالنساء، حيثُ يقول الجابري: ”أتعبني التكرار، لساني وحيد، والأغاني نساء حزينات، عاريات، يتناوبن على ثوب واحد“.

وفي موسيقى ”أثر من ذيل حصان“، أصبح وترًا، في الموسيقى ندبة من وجه عازف، أخطأ الطريق إلى الحنين، وأومأ إلى الراقصة أن تتمايل على جرح المسافر، كما المايسترو يخطط لسفر بعيد في أنين الناي، فأحضر الإبل والهوادج، ومضى بنسائه إلى الصحراء، حيثُ لا كهرباء ولا بشر ولا تماثيل، إنه الآن يتوسل للعازفين، كي يذعنوا لعصاه، المايسترو الذي يموت فيما تبقّى من الحداء.

الإنسان اجتماعي بطبعه

ويجسد الجابري رهان الإنسان على إعادة استخدام الأشياء له، وعلى الرغم من الاستهلاك في نهاية الرحلة، إلا أنه يسعد بأن تخترق الأشياء مادته، وتدمجه في آلة الطريق، حيثُ فصل الشاعر في نص ”سمات دخول“، أحاسيس الوحدة، والخوف منها، ولا سيما أن القلق يستمر مع الإنسان، لكنه يكون أكثر سيطرة في حالة الوحدة، فتكون مشاعر التكور والتقلص والانتهاء، طريقًا لانزواء المرء بعيدًا عن العالم، معلقًا، ينتظر السقوط في أي لحظة.

ويتسق طرح النص مع رؤية ابن خلدون:“إن الإنسان اجتماعي بطبعه“، حيثُ إن التقاط الصورة للمرء بأي وسيلة كانت في الحياة، تشعره بالاستخدام، وتؤجل كافة الأفكار السلبية الناجمة عن الإهمال.

ويقول الشاعر: ”قليل من الشمس، وتصبح خزائني مرايا، حتى الغبار، يمكنه أن يصبح من بعض أملاكنا، أنا شبيهك، أيتها الأشياء المعلّقة، جميعنا، ننتظر ذبول المسامير؛ كي نسقط“.

ويزيد الشاعر بقوله: ”التقطوا لي ولو صورة واحدة، فأنا أعدو أكثر منه، ذلك الحصان الأشيب، الذي تعلقون صورته الباهتة، في غرفة الجلوس“، مضيفًا ”أنا الخيط الذي صام طويلًا، ليغدو أكثر نحولًا، عسى أن يدخل في عين الإبرة“، كما يهتف فرحًا: ”لقد عثرت أخيرًا على مسكن، أيتها الأيام الغليظة“.

إجابات الأسئلة الكبيرة

وتبدو المرأة حاضرة، من باب التخفي أو بشكل واضح في نصوص الجابري، حيثُ يحاورها كما يحاور الكون، وكأنها بيدها إجابة الأسئلة الكبيرة، فهي السند الذي يجعل من النص أكثر متانة وأكثر قابلية للعيش والمجاورة.

وتطل المرأة بصفاتها المتماوجة مع الأشياء، ونعومتها، وطلاء أظافرها، وتمنعها، واختصارها للتفاصيل داخل المحطة الشعرية، وكأنها لها صوتها الشعري الخاص، داخل قصائد الجابري.

يكتب الشاعر في نص ”دم أسود“ قائلًا: ”تذبل الحمرة في دمي، وتنتمي إلى طلاء الأظافر، ربما تهاجر إلى أغنية شيوعية عتيقة، لتبعث الروح في إيقاعها، تكشفين لي عن صدرك، فأعض على شفتيّ، بطبيعة الحال سوف يسيل دم أسود، وأكشف لك عن رصيف القتلى، حديقة الذين ينتظرون تحت نافذتك، أريك أحذيتهم البالية، أقدامهم التي تقرّحت من الوقوف الطويل“.

ويذكر أن الشاعر عبود الجابري يعمل مترجمًا، وعمل في العديد من المنابر الصحفية، وصدر له 6 مجموعات شعرية سابقة، وهي ”فهرس الأخطاء“2007، ”يتوكأ على عماه“ 2009، ”متحف النوم“ 2013، *“فكرة النوم الواحدة“ 2015، ”تلوين الأعداء“ 2017، ”في البيت وما حوله“ 2021، وترجم شعره للعديد من اللغات منها الإنجليزية والفارسية والإسبانية والتركية.