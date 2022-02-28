مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن تفاصيل دورته 23

ينطلق مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في 17 مارس/آذار المقبل، بمشاركة 107 أفلام موزعة على خمس مسابقات، وعدد من الأقسام والبرامج الخاصة.

وقال رئيس المهرجان المخرج سعد هنداوي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، إن ”دورة هذا العام تلقت عددا كبيرا من طلبات المشاركة بلغ 971 فيلما“.

وأضاف هنداوي أنه ”جرى تشكيل عدة لجان مشاهدة وفق تصنيف الأفلام، ووقع الاختيار على 57 فيلما من 31 دولة للتنافس ضمن خمس مسابقات“.

تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة عشرة أفلام، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 12 فيلما،

كما تضم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 12 فيلما، ومسابقة أفلام التحريك 12 فيلما، بينما تضم مسابقة أفلام الطلبة المخصصة للأفلام المحلية 11 فيلما.

ويعرض المهرجان سبعة أفلام للمخرج الأمريكي من أصل ليتواني جوناس ميكاس بمناسبة مئوية ميلاده.

ويعرض أيضا سبعة أفلام للمخرج المصري صلاح التهامي بمناسبة مئوية ميلاده، إضافة إلى سبعة أفلام ضمن برنامج خاص بالسينما التجريبية.

وقال رئيس المهرجان إن ”هناك مساعي جارية لترميم الفيلم التسجيلي ”كرسي تت عنخ آمون الذهبي“ للمخرج شادي عبد السلام (1930-1986) لعرضه في هذه الدورة بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الشاب في وادي الملوك بالأقصر.

واستحدث المهرجان هذا العام قسما خاصا للأفلام التي تناولت جائحة فيروس كورونا تحت شعار (حتى لا ننسى)، يضم ثلاثة أفلام روائية قصيرة من مصر وبولندا وإسبانيا.

كما استحدث قسما لأفلام الأطفال بالشراكة مع مؤسسة سويس فيلمز السويسرية يضم 12 فيلما؛ بهدف جذب أكبر عدد من جمهور محافظة الإسماعيلية.

وتحل كوريا الجنوبية ضيف شرف الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الذي سيعرض إجمالا أربعة أفلام كورية لتسليط الضوء على سينما الدولة ضيف الشرف، إضافة إلى مشاركة فيلم كوري في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

ويكرم المهرجان المخرجين المصريين خيري بشارة وعواد شكري، حيث يعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية لهما، إضافة إلى إصدار كتيب عن مشوار كل منهما.

ويضم برنامج المهرجان، الممتد حتى الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار، ثلاث ورش تدريب في التمثيل يقدمها الفنان أحمد كمال، وإنتاج وتوزيع الفيلم التسجيلي ويقدمها المنتج والكاتب حسام علوان، وتعليم صناعة أفلام التحريك للأطفال.