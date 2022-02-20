وصفته بـ"الحاقد والرديء".. لماذا أثار مسلسل "الجزائر سرّي" غضب السلطات؟

أثار مسلسل تلفزيوني أنتجته محطة ”آرتي“ الفرنسية الألمانية غضب الجزائر لطرحه ملف ”الإرهاب“ خلال ما عُرف بـ ”العشرية السوداء“، وتطرقه إلى تورط الجيش والأجهزة الأمنية في الأحداث الدموية التي عاشتها البلاد آنذاك.

وينطلق المسلسل الذي يحمل عنوان ”الجزائر سرّي“ من حادثة المفاوضات الغامضة مع تاجر سلاح ألماني حول بيع الأسلحة للجنود الجزائريين، خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويكشف هذا العمل الدرامي الحجاب عمّا اعتبره منتجوه ”الفساد داخل السلطة الجزائرية“.

ويروي المسلسل قصة تاجر أسلحة ألماني توصل لعقد صفقة مع الجيش الجزائري لشراء عدة آلاف من البنادق الآلية، وقاذفات الصواريخ المتطورة.

وبحسب العمل، يتعرض التاجر للاختطاف من الفيلا الحكومية التي كان يقيم فيها، لتنطلق التساؤلات عن هوية من أخذه بعيدًا، ولماذا؟.

كما أثار التساؤلات إن ”كان هو الضحية الجانبية للصراعات الداخلية السرية بين الجنرالات، أم هو رهينة جديدة للإسلاميين الذين قويت شوكتهم لدرجة ضرب قلب العاصمة الجزائرية؟، أم أنها لعبة بين النظام الجزائري، والحكومة الألمانية، وتجار الأسلحة المتنافسين تحت العين الساهرة لوكالة المخابرات المركزية؟“.

وهذا العمل كتبه الفرنسي المولد، الجزائري الأصل عبد الرؤوف الظافري استنادًا إلى أكثر الكتب مبيعًا في ألمانيا وهو ”السلام على أيديهم“ الذي ألّفه أوليفر بوتيني.

ويستكشف هذا الإنتاج الألماني الطموح الذي أخرجه فريديريك جاردين، الخبير في أفلام الإثارة على الطريقة الفرنسية، مشاهد من عالم الذكاء والسخرية في إدارة الشؤون السياسية والعسكرية.

وشارك في هذا المسلسل ممثلون فرنسيون من أصول جزائرية، وفي قصته كذلك علاقة بين ضابط ألماني بقاضية تحقيق جزائرية، تمّ تقديمها كقريبة لمدير المخابرات الجزائرية.

ويبدو أن القصة الأخيرة هي التي أغضبت الجزائر ودفعت وكالة الأنباء الرسمية إلى التهجّم على المسلسل وعلى قناة “آرتي” التلفزيونية، خاصة ووسائل الإعلام التابعة للدولة الفرنسية عامة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قد شنّت هجومًا كاسحًا على هذا العمل الدرامي في مقال حمل عنوان ”استقرار الجزائر يزعج وسائل الإعلام العمومية الفرنسية“.

ووصفت الوكالة المسلسل بـ“العمل الخيالي والحاقد والرديء“.

واعتبرت أن وسائل الإعلام الفرنسية ”لا تيأس من أمانيها في رؤية الفوضى تحط من جديد على أرض الجزائر“.

ورأت أن المسلسل ”يهدف إلى تحديث أطروحة ”من يقتل من؟“ وذلك في إشارة إلى ما كان يطرح من تساؤلات في وسائل إعلام فرنسية وأجنبية خلال سنوات القتل والعنف، والمجازر الرهيبة، التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، حول المسؤولية عن تلك العمليات.

ولا تزال الأحداث التي عاشتها البلاد، بين عامي 1992 و1998، تثير غضب السلطات الجزائرية، التي تؤكد أنّ ”ما حصل أعمال إرهابية تقف وراءها جماعات إسلامية متشددة“، وتدفع عن نفسها تهمة تورط الجيش والأمن فيها.

وكما اتهمت السلطات الجزائرية وسائل الإعلام الفرنسية ”بمحاولة توفير الظروف للفوضى“ في البلاد وهي ”فوضى لا يريد الجزائريون عيشها مجددًا“، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وتمّ تصوير المسلسل في المغرب، ما أعطى بعدًا آخر للجدل، وأثار حساسية مضاعفة لدى الجزائر.

لكن كاتب السيناريو عبدالرؤوف الظافري، أكد في تصريحات لوسائل الإعلام أن مخرج الفيلم الفرنسي جاردين، حاول مرارًا الحصول على تأشيرة للجزائر، وترخيص لتصوير المسلسل في الجزائر، لكن السلطات رفضت منحه ذلك.