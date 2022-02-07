بين الثقافة والترفيه.. ما توجهات الشباب العربي في عصر التقنية؟

من أجل نشر الثقافة، لجأ كثير من صناع المحتوى العرب في الآونة الأخيرة، إلى الاستعانة بوسائل ترفيهية محببة، متكئين على التطور التقني الكبير، في توجه جديد بعيد عن أساليب التلقين التقليدية؛ من محاضرات وندوات أو حتى قراءة الكتب وتقديمها بشكل نظري.

ويوماً بعد آخر، يتطور الفرد وترتقي خبراته وتجاربه في الحياة، ليصبح قادراً على ابتكار أساليب جديدة لنقل المعلومة إلى الآخر وتحويلها من فكرة جامدة إلى طريقة تفاعلية في قالب ترفيهي فني يساهم في تنمية الثقافة الجمعية.

والثقافة تعتمد بشكل عام على تراكم معرفي يساهم في صقل شخصية الفرد وتوجيه سلوكه وتنظيم أفكاره، للوصول إلى رسم التوجهات العامة وتعزيز الوعي وحتى اختيار الأصدقاء وتوسيع الدائرة الاجتماعية.

وتساهم التوجهات وتطوير الوعي وزيادة الإحساس تجاه المواقف والأشخاص واتخاذ القرارات اليومية والمصيرية، في تناغم الفرد مع تقلبات الحياة.

ومع تعدد أساليب انتشار الثقافة وتسهيل وصول المعلومة إلى المستفيد، أصبحت المعرفة مُتاحة وبطرق ترفيهية عدة؛ من خلال السينما والمسلسلات أو الكتب أو الفنون البصرية أو المنصات التي تقدم محتويات متنوعة؛ مثل إنستغرام ويوتيوب وفيسبوك.

ذكاء الطرح

ورغم جمود بعض الاختصاصات، إلا أن المرونة تكمن في آلية طرح الشخص الذي يسوق لنفسه ولمعلوماته وربما مهاراته ومواهبه، في مجالات عدة؛ مثل التوعية الصحية، والعلاج النفسي، والعروض الفنية الموسيقية أو الاستعراضية، وذلك بالاعتماد على تميز الأداء الذي يجمع بين البساطة والاحترافية في الوقت ذاته.

ولتعلم لغة أو مهارة أو الاطلاع على ثقافة جديدة، يلجأ الشباب العربي في كثير من الأحيان إلى محرك البحث جوجل للإمساك بطرف خيط والوصول إلى مراده ووجهته التعليمية، سواء كان يرغب في التعلم أو المشاهدة فقط لغاية الثقافة العامة.

تنوع الوسائل

وتتنوع الوسائل الترفيهية التي تحمل رسائل ثقافية وجدانية، أو مشاعر لطيفة تتطرق لخفايا النفس البشرية، ونذكر هنا فن التعبير الجسدي كأحد أهم الفنون الحركية الصامتة.

ويشاركنا الشاب المصري إبراهيم الكوري، الذي يقدم أحد فنون الرقص التعبيري، تجربته، مركزا على شغفه برقص ”الهيب هوب“ وتحديدا فن ”بوبينغ دانس“.

ويصف الكوري هذا النوع من الفنون بأنه ”يستند إلى أساس عاطفي يركز على الحب والسلام، ويجمع ما بين الموسيقى وتعابير الجسد، ليبدو كأنه جزء متأصل من الموسيقى، ويعزف الجسد مقطوعات فنية جذابة“.

وفي حديث لـ“إرم نيوز“؛ قال الكوري، إن ”معظم الناس يتابعون هذا النوع من الفن الراقي ويستمتعون بمشاهدته في المهرجانات والعروض المسرحية، لأن طاقته مُعدية وتنتقل للآخرين“.

وأضاف: ”يطرح هذا النوع من الفنون أيضا قضايا إنسانية وأخرى وجدانية عاطفية، ويستطيع إيصال مشاعر مختلفة تحاكي مواضيع معينة؛ منها التعاطف، والثورة، والحزن، والفرح، ولحظات الهيام والتجلي“.

تكامل الثقافة والترفيه

ويبدو أن معطيات العصر الحديث أوجدت حالة تكامل بين مصادر الثقافة والترفيه، وإن كانت الثقافة هي الأصل فالترفيه هو الوسيلة، ويبرز الاختلاف في طريقة الطرح والصياغة فقط.

وإن ذكرنا السينما كإحدى أبرز الوسائل الثقافية الترفيهية، فالمُشاهد يعيش تفاصيل قصة ما وتجربة جديدة من خلال الأعمال المليئة بالأفكار والتجارب والفنون البصرية والموسيقية، مع إمكانية مناقشة الفيلم والموضوعات التي تطرق لها، وما يحمله العمل من رسائل مبطنة أو مُجسِّدة للواقع.

وأشار الطبيب السوري جونيور مخول، المسؤول عن نشاطات الترفيه في منظمة الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية، إلى أن ”تجربة الدمج المتقن بين الثقافة والترفيه موجودة دائما في كثير من الفعاليات، حتى لو غاب عن أذهاننا الغاية الأساسية المتمثلة في المعرفة“.

وقال مخول في حديث لـ“إرم نيوز“: ”في النشاطات التي ننظمها نركز على المعرفة فهي حاضرة في جميع الندوات الثقافية، وفعاليات السينما، ونادي الكتاب، ومناقشة القراء لرواية أو بحث ما. ومع تبادل الآراء وعرض وجهات النظر، نعمل على تطعيم الفعالية الثقافية بشيء من المتعة، لتصبح المعرفة عنصرا أساسيا ضمن الترفيه، والعكس صحيح“.

وأضاف: ”على الرغم من تعدد القطاعات في الغرفة الفتية الدولية؛ مجتمع، أفراد، أعمال، فضلا عن القطاع الدولي، فإننا نهتم بالجزء الترفيهي للأعضاء وغير الأعضاء“.

واستطرد: ”فعاليات السينما مثلا تقوم على اختيار أفلام متنوعة تضفي ثقافة وتجربة جديدة؛ مثل أفلام الخيال العلمي أو أفلام السيرة الذاتية أو الأفلام التاريخية والنفسية، إذ يساعد التنوع على جعل فئة الشباب على اطلاع دائم بما يجري حول العالم بعيون سينمائية“.

وعن تجربة نادي الكتاب؛ قال مخول، إن ”نادي الكتاب يشكل حافزا مثمرا للشباب العربي، يدمج المتعة بالثقافة، من خلال مناقشة كتب وروايات تحاكي مخيلة القارئ وتروي شغفه وفضوله ليعيش ضمن حالة وجودية تضعه في مكان آخر، مع شخصيات وهمية من نسج خياله بأشكال وأصوات خيالية“.

وأضاف: ”كثيرا ما يتحول النقاش في نادي الكتاب من العمل وأحداثه، إلى قضايا اجتماعية وإسقاطات محلية تتقاطع مع الكتاب موضوع النقاش، مبتعدين قدر الإمكان عن الأفكار التقليدية والأساليب الروتينية، ضمن أجواء لطيفة تحول الثقافة إلى ترفيه“.

وتابع: ”تتضافر جهود عدة للابتعاد عن الرتابة؛ ومنها الاختيار الصحيح لأماكن تنظيم الجلسات الحوارية، وتنويعها، ما يساهم في تجنب الملل المرافق عادة لهذا النوع من النشاطات، فقد نختار تنظيم الجلسة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة، ليتحول النشاط إلى رحلة ثقافية في قالب ترفيهي متميز“.

بين الأمس واليوم

ويبقى الفارق بين جمالية الكتب سابقا ولذة الورق ودفء الصفحات، وبين الكتب الإلكترونية حاليا، أو حتى الكتب الصوتية المسموعة، فضلا عن تلقي المعرفة من صفحات متخصصة بنشر المحتوى الأدبي على شكل فيديو قصير لقصص أو نصوص أو مقتطفات من كتاب أو رواية ما.

فكثير من القراء استعاضوا عن الكتب الورقية بالإلكترونية نظرا لسهولة الحصول عليها، فهي أسرع انتشارا وأقل تكلفة، وهذا مؤشر على مرونة الشباب ومواكبتهم للتطور والتقنيات الحديثة.

ومن الواضح أن جيل اليوم بات أكثر ميلا لتلقي المعلومة في قالب ترفيهي لطيف، فذلك يدعم تأصلها في ذاكرته دون أن يرهق نفسه في البحث المضني أو اللجوء إلى ترجمة كتب معينة للحصول على معلومة ما.

المحتوى التعليمي

ومعظم شباب اليوم على رابط وثيق مع صناع المحتوى المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ليغدو التعلم أكثر متعة من خلال تلقيه من مصادر أخرى بعيدا عن الكتاب المدرسي والمناهج التربوية.

وتتنوع الصفحات والمواقع الهادفة التعليمية؛ التي تركز مثلا على تعليم اللغات من خلال المحادثة التفاعلية، والصفحات المتخصصة بالفن الكلاسيكي والإرث الثقافي والموسيقي بأنواعه.

كرنفالات ثقافية ترفيهية

وأكد مخول قوة الوسيلة الترفيهية في نشر المعرفة، مستشهدا بتجارب محلية سابقة.

وقال: ”في كرنفال معرض الحضارات (مشوار عَ العالم) مثلا الذي نظمناه أواخر العام الماضي، شهدنا دمجا عمليا بين الثقافة والترفيه، إذ نقل المشروع ثقافة نحو 24 حضارة إنسانية من خلال منصات تعرض لكل حضارة وما تمتلكه من إرث ثقافي وإنساني“.

وأضاف: ”تضمن الكرنفال، الذي نظمناه في المتحف الوطني، وهو من أكثر المعالم جذبا في المدينة، صورا لمعالم البلدان المشارِكة، وما تمتلكه من ثروات وتاريخ وحضارة ومنحوتات، فضلا عن الأزياء التراثية والمأكولات الشعبية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من كل بلد ومقولات مأثورة“.

وتابع: ”تخلل الفعالية أيضا، عروض تراثية راقصة وموسيقى من مختلف ثقافات العالم، فضلا عن جناح للكتاب، ومعرض للفن التشكيلي وفن النحت وورشة للخط العربي.. وحاولنا قدر الإمكان تحري الابتكار والتجديد وصنع أثر وبصمة مميزة، في نقل ثقافة البلدان وحضاراتها ضمن قالب ترفيهي فني ممتع مليء بالمعلومات الجديدة“.

ضرورة الترفيه

في عصرنا الراهن لم يعد الترفيه مجرد مضيعة للوقت، بل يمكن توظيفه في المكان المناسب ليشحن طاقة الجسد بالإيجابية والتفاؤل ومشاعر السعادة ويتحول إلى ضرورة وحق من حقوق الإنسان الذي يعمل بجهد ويكافح خلال نهاره في بحثه الطبيعي عن الإنجاز.

ومع ازدياد الضغوطات اليومية، يتجلى الدور المهم للجانب الترفيهي، ودوره في تعزيز السلام الداخلي والصفاء الذهني، كاستراحة محارب من أعباء الحياة الاستهلاكية وضجيجها.

وبغض النظر عن الاستعمال الخاطئ لبعض الفئات لوسائل الترفيه، فإن الأدوات الترفيهية تساعد المُجتهدين على الإبداع والتحرر من وطأة الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فالأفكار الترفيهية المبتكرة ضمن بيئة العمل قد تحقق ألفة وخلق أجواء من الثقة المتبادلة التي تصب في المحصلة ضمن هدف زيادة الإنتاج.