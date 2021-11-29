تقرير: حرب فرنسية "غير مجدية" ضد هيمنة اللغة الإنجليزية في الاتحاد الأوروبي

تتسع دائرة التوتر بين فرنسا وبريطانيا، لتشمل المجال الثقافي وبشكل أساسي ”معركة اللغة“ المستعملة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث تخوض باريس معركة بلا هوادة لضمان صمود لغتها أمام انتشار غير مسبوق للغة الإنجليزية، رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، إن باريس تخوض كفاحًا يبدو عبثيًا، للحفاظ على لغتها في المنتديات الأوروبية، للتصدي للهيمنة الواضحة للغة الإنجليزية على جميع مستويات المؤسسات الأوروبية، شفهيًا وكتابيًا.

وقبل أسابيع قليلة من رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من عام 2022، تستعد الحكومة لشن هجوم جديد، لفرض التعددية اللغوية ومقاومة هيمنة الإنجليزية، حيث أعلن وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تقديم تقرير حول ”التنوع اللغوي واللغة الفرنسية في أوروبا“، عن ”خطة عمل متعددة السنوات“ لتعزيز التعددية اللغوية في بروكسل.

وكتب مؤلفو التقرير، الذين عملوا تحت إشراف كريستيان ليكيسن، أستاذ العلوم السياسية في ساينس بو باريس حينها: ”لقد أصبحت مكانة اللغة الإنجليزية داخل المؤسسات الأوروبية هي المهيمنة“، وأشاروا إلى أنّ بعض الأرقام تُظهر إلى أي مدى اختفت بالفعل، 23 لغة رسمية أخرى في الاتحاد الأوروبي من المشهد المجتمعي، وإنّ الفرنسية حتى لو صمدت أكثر من اللغات الأخرى، فهي ليست استثناء“.

ويشير تقرير ”لوموند“ إلى أن ”3.7% من الوثائق المرسلة للترجمة في لجنة إعداد الخطة التوجيهية للاتحاد الأوروبي، كانت الفرنسية هي اللغة المصدر، مقابل 85.5% للغة الإنجليزية، وقبل 20 عامًا، كان 34% منها مكتوبًا باللغة الفرنسية قبل ترجمتها، أما في المجلس الأوروبي فالوضع أسوأ: في عام 2018 كانت 95% من الكتابات باللغة الإنجليزية و2% باللغة الفرنسية، بينما قاوم البرلمان الأوروبي بشكل أفضل، ولكن النسبة في تراجع، حيث تمت كتابة 11.7% فقط من الوثائق باللغة الفرنسية.

ويؤكد التقرير في المقابل، أنه ”في هذا المشهد، بعيدًا عن الفرانكوفونية تعد محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي استثناءً، إذ لا توجد سوى لغة واحدة للتداول وهي الفرنسية، ونجحت باريس في الاحتفاظ بهذا الامتياز، لكن ذلك لا يخلو من التسبب في مشاكل ملموسة للغاية، للمحكمة التي تجد صعوبة في اعتماد قضاة لديهم مستوى جيدًا في اللغة الفرنسية“.

ويتابع التقرير، أن مكتب المدعي العام الأوروبي، هذه الهيئة الجديدة المسؤولة عن التصدي للتجاوزات المالية في موازنة الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل منذ 1 يونيو/ حزيران الماضي، ومقرها في لوكسمبورغ، لديها لغة عمل فقط؛ هي لغة شكسبير.

ويذكّر التقرير بخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 20 مارس/ آذار 2018، في معهد فرنسا، كان يهدف إلى تقديم ”إستراتيجيته للغة الفرنسية“، وقال فيه: ”اعتقد فيكتور هوغو، أن الفرنسية ستكون لغة أوروبا، وربما سيكون قد أصيب قليلًا بخيبة أمل اليوم“.

ويوضح التقرير، أنّ ”عمليات التوسيع المتتالية للاتحاد الأوروبي إلى أوروبا الوسطى والشرقية، أدّت إلى تسريع التراجع في استخدام اللغة الفرنسية داخل المؤسسات الأوروبية“، مشيرًا إلى أنه ”من الناحية البراغماتية، أثبتت اللغة الإنجليزية نفسها، باعتبارها اللغة الأكثر شيوعًا بين السبع والعشرين دولة، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يغير الوضع“.

وبحسب تقرير صدر مؤخرًا، عن الأمانة العامة للشؤون الأوروبية ”أثّرت تخفيضات الإنفاق التي تم إجراؤها منذ أزمة 2008، على الترجمة التحريرية والترجمة الفورية في بروكسل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض المتوقع في عدد الفرنسيين في المؤسسات الأوروبية بسبب عدد كبير من حالات التقاعد، دون ضمان خلافة في هذه المرحلة، أثر على حضور اللغة الفرنسية“.