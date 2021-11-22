هل فقدت الندوات الثقافية الافتراضية بريقها بسبب كورونا؟

تكمن أهمية الندوات الثقافية في دورها المهم بالحراك الإبداعي حول العالم، وكذلك في تعزيز التواصل والعلاقات العامة وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات.

كما توفر الندوات الثقافية مناخا للتنمية الاجتماعية والفكرية، من خلال ملتقيات حقيقية ملموسة سمعيا ومرئيا، لنشهد حالة راقية من التبادل الفكري، حول موضوعات أدبية أو علمية أو فلسفية.

ويبدو أن تلك الحالة الثقافية فقدت شيئا من بريقها بسبب أزمة كوفيد-19، وتبعات الإغلاق في مختلف دول العالم، ليستبدلها كثير من المثقفين بتنظيم ورشات وندوات ومؤتمرات افتراضية.

فهل حقق التواصل عن بعد الهدف المطلوب وعوَّض عن التنظيم الحقيقي للندوات على الأرض؟

كان اللجوء للندوات الافتراضية خيارا اضطراريا في زمن الوباء، ليتحول في فترة ما بعد الإغلاق إلى حالة عامة قد تتواءم ومقتضيات العصر القائمة على التواصل السريع.

وأصبح إقبال المهتمين على الندوات الافتراضية أكثر من الملتقيات الفعلية، مستفيدين من ميزات التواصل عن بعد؛ فهو أسرع وأسهل، ومن خلال ضغطة زر يستطيع الجميع حضور ندوة أو المشاركة في أمسية في أي بلد بالعالم.

ولم يقتصر الأمر على الندوات الأدبية والعلمية بل دخل الفن التشكيلي على الخط الافتراضي، بتنظيم المهتمين لمعارض للفنون عن بعد؛ على غرار مبادرة متحف اللوفر أبوظبي الذي قدم ميزة الزيارات الافتراضية خلال فترة الحظر.

كما شهدنا حالة جديدة من التأقلم مع الوضع الراهن، من خلال التفاعل الفني الرقمي، وإتاحة المحتوى السمعي والبصري على الشبكة العنكبوتية.

نوافذ رقمية

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“؛ قالت الأديبة السورية روعة سنبل، إن ”العزلة الثقيلة التي فرضها الوباء أصابت الحياة الثقافية بالشلل، على غرار ما أصاب باقي مناحي الحياة، وكان لابد من إيجاد نوافذ رقمية يتنفس من خلالها الكتَّاب والمهتمون، وهنا برز دور وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال برامج مختلفة بدت وكأنها مهيأة مسبقا لهذه الخيارات“.

ورأت أن ”فعاليات كثيرة توقفت مع بداية تفشي الوباء، لكنها عادت لاستئناف النشاطات والندوات بشكلها الجديد الافتراضي، وصار طبيعيا أن تصلني ككاتبة دعوة لحضور فعالية ما من خلال تطبيق زووم أو جوجل ميت“.

وروت تجربتها مع الندوات الافتراضية، لتضع رابط الملتقى أو الندوة على صفحتها في موقع فيسبوك وتدعو الأصدقاء والمهتمين لحضورها عن بعد، رغم أنها في البداية كانت تشعر ”بالغرابة وعدم الراحة لهذه الطريقة الباهتة والخالية من الروح“؛ كما وصفتها.

وقالت ”كان طريفا أن أرتدي ثيابي وأعتني بالتفاصيل وكأني أصعد فعليا على منصة، أو أواجه جمهورا حقيقيا يصفق لي، وأطلب من طفلتَي التزام الهدوء ما أمكن، لأجلس أمام الشاشة وأبدأ الأمسية، مع الوقت اعتدت الأمر وتعاملت معه كوضع اضطراري، والآن بعد مرور كل هذه الأشهر، وبعد السيطرة نوعا ما على الوباء في بلدان عدة، ورفع جزء كبير من قيود الحركة، صارت الندوات الافتراضية أمرا واقعا بل وخياريا في أحيان كثيرة“.

وتابعت، ”يمكن أن أكون جزءا من ندوة ما إلى جانب زملاء من أماكن مختلفة من الوطن العربي، دون تكبد عناء السفر وتعقيداته، وهناك أصدقاء ومتابعون يطلبون تسجيلا مصورا لفعالية ما، بسبب ظروف تمنعهم من الحضور، والآن أصبحوا بكل بساطة وسرعة حاضرين دوما ومتابعين“.

وتوقعت سنبل التي نشرت مجموعتين قصصيتين، أن تبقى الفعاليات الافتراضية مهيمنة ولها النصيب الأكبر في المستقبل، حتى بعد زوال الظروف التي تمنع اللقاءات الحية الحقيقية.

وحاليا، تسهم تطبيقات إلكترونية عديدة في إيجاد حالة تفاعلية مريحة، منها تطبيقا زووم وسكايب وغيرهما من التطبيقات التي انتشرت بكثافة واكتسحت الساحة الثقافية افتراضيا، فيما يخص الندوات الثقافية والعلمية، سواء في مجال العلوم أو الاقتصاد أو أمسيات شعرية أو موسيقية، وحتى الإعلام لجأ إلى هذه التطبيقات كوسيلة أسهل للوصول.

وتقدم التطبيقات الإلكترونية ميزة مكالمات الفيديو، وهي الأكثر رواجا للقاءات العمل الجماعية، وتتيح خيار مشاركة صورة الشاشة لجميع المشاركين، وضمن نافذة واحدة يطل كثير من الأشخاص ليتحاوروا إلى جانب ميزات حفظ التسجيلات الصوتية أو تسجيل الندوة بالكامل.

تجربة حقيقية

وتشاركنا إشراق النهدي، الأديبة العُمانية وعضو الجمعية العُمانية للكتَّاب، تجربتها وخبرتها الواسعة في المجال الثقافي والندوات بأنواعها: الافتراضية منها والواقعية.

وقالت النهدي، التي تشرف على تنظيم وإعداد فعاليات أدبية متنوعة عن بعد لـ“إرم نيوز“، إن ”الناس يظنون أن الفعاليات الافتراضية وهمية أو لا تحتاج لتحضير أو مجهود حقيقي لتنظيمها، وفي الحقيقة ثمة جهود متواصلة وتخطيط مسبق وتنظيم ورصد أسماء لاستضافتهم، وهو عمل يحتاج إلى أشهر عدة أحيانا من المتابعة والعمل الجاد“.

وأشارت إلى أن ”المهتمين قد يتغيبون عن حضور الندوات الافتراضية، من باب الاستهانة بها، وقلة التفاعل الحقيقي والتواصل الشخصي على أرض الواقع أحيانا، فضلا عن الحوارات الجانبية والنقاشات الجماعية التي قد تكون مغرية في الندوات الواقعية“.

وأوضحت النهدي، التي أصدرت 5 كتب أدبية، أن ”المستقبل غير واضح البتة، إذ سخَّر لنا العالم الافتراضي أمورا كثيرة، ولكن أظن أن الجميع سيعود بعد أزمة كورونا إلى الحياة كما كانت لتعود الفعاليات والندوات الثقافية ويحضرها المهتمون بشكل واقعي، فالمجتمع متعطش لعودة الحياة والتجمعات والمناسبات كالسابق، وأن هذه الفترة ربما صنعت جيلا جديدا مهتما بالفعاليات ومتابعا لها، ونتأمل أن يتحول هذا الاهتمام إلى أرض الواقع أيضا“.

بديل ناجح

ويرى مثقفون أن الفعاليات الافتراضية قد تكون بديلا ناجحا في الحالات الاضطرارية التي تفرض التباعد الاجتماعي.

وقالت أسماء سعيد الإبراهيم، القاصة العراقية المقيمة في الكويت عن تجربتها في الندوات الثقافية، لـ“إرم نيوز“، إن ”مرحلة ما قبل كوفيد-19، كانت تزخر بالتزام مجموعة من الأدباء والمثقفين بحضور ملتقيات ثقافية في رابطة الأدباء في الكويت بشكل أسبوعي في منتدى المبدعين“.

وأضافت، ”استقطبت ملتقيات الرابطة الكتَّاب والشعراء لقراءة نصوصهم الجديدة، والاستماع إلى النقد البناء أو الإطراءات من قبل الحضور، بقصد المساعدة في تطوير مستوى النصوص أو الأداء في الإلقاء، ما كان حافزا مهما للكتابة بشكل مستمر والارتقاء بمستوى النصوص“.

وأضافت: ”لكن فترة بعد الجائحة وبحكم إيقاف جميع النشاطات وإلزامية التباعد الاجتماعي، لم تتوقف الندوات الثقافية، وعاد المنتدى إلى نشاطه، كمجموعة مقتصرة على مهتمين قادرين على الالتزام بحضور الجلسات عبر تطبيق زووم“.

وأوضحت الإبراهيم، ”كما كانت الملتقيات الواقعية أسبوعية، أصبحت الجلسات الافتراضية أسبوعية أيضا، ما شجَّع الشعراء والكتَّاب للعودة إلى الكتابة وتبادل الآراء وسماع النقد“، مشيرة إلى أن ”المجال أصبح مفتوحا لمشاركة كثير من الكتاب والشعراء العرب من خارج الكويت“.

ويبدو أن النشاطات الافتراضية أسهمت في إثراء تجربة المبدعين ورفدهم بآراء متنوعة لنقاد ومهتمين من مختلف دول العالم، وأن الندوات الثقافية الافتراضية في ظل الظروف الحالية أصبحت بمثابة رئة ثالثة لتنفس الإبداع وتبادل الخبرات وطرح الآراء.

ورغم افتقار الفعاليات الافتراضية للحالة الفنية المتكاملة، يبدو أنها شكلت حلا إسعافيا في فترة الأزمة، لتتحول إلى ملتقيات تجمع أشخاصا من جنسيات وبلدان مختلفة في اللحظة ذاتها من خلال تطبيقات إلكترونية حديثة، ليساهموا في الحراك الثقافي وتبادل الأفكار والآراء والقيم والخبرات.