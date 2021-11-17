الأديب المصري إبراهيم عبد المجيد يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الأديب المصري الدكتور إبراهيم عبد المجيد عن تفاصيل حالته الصحية ومراحل العلاج التي مر بها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى وجوده في سويسرا للعلاج.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي“ فيس بوك“ مساء اليوم الأربعاء، قدم الروائي المصري الشكر لمحبيه.

وتحدث إبراهيم عبد المجيد عن إجرائه عملية جراحية بالعمود الفقري في مدينة زيوريخ بسويسرا، استغرقت 13 ساعة، وانتظاره لإجراء عملية أخرى.

وكتب عبد المجيد قائلاً: ”أشكر كل من سأل أو يسأل عني.. أجريت في زيوريخ عملية جراحية استغرقت 13 ساعة، وسيتم إجراء عملية جراحية أخرى لي أيضًا في العمود الفقري أقل وقتًا“.

وأضاف: ”كنت أتصور أنني سأقوم بمفاجأة تسعد الأحباء حين أعود لكن الأمر قد يطول، وأعتذر عن عدم القدرة على الرد على الجميع، وكل ما أريده هو دعوات طيبة منكم.. لا أراكم الله مكروهًا“.

ويعد الكاتب عبد المجيد، أحد أبرز الروائيين في مصر والعالم العربي، وهو من مواليد 1946 بمحافظة الإسكندرية، حيث حصل على شهادة الليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، العام 1973، ليرحل في نفس العام إلى العاصمة القاهرة ويعمل في وزارة الثقافة.

وتولى عبد المجيد العديد من المناصب بوزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وترأس تحرير العديد من سلاسل الكتب الثقافية، وبعض المهرجانات الثقافية.

كما حصل على عدد من الجوائز منها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، العام 2007، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، العام 2004، وجائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن ”البلدة الأخرى“، العام 1996، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن ”لا أحد ينام في الإسكندرية“، العام 1996.

ومن أهم أعماله الأدبية: ”في الصيف السابع والستين“، و“المسافات“، و“ليلة العشق والدم“، و“الصياد واليمام“، و“بيت الياسمين“، و“البلدة الأخرى“، و“قناديل البحر“، و“طيور العنبر“، و“مشاهد صغيرة حول سور كبير“ (مجموعة)، و“إغلاق النوافذ“ (مجموعة)“، و“سفن قديمة“ (مجموعة)، و“شهد القلعة“.

ومن بين أعماله أيضاً ”مذكرات عبد أمريكي“ (ترجمة)، و“غواية الإسكندرية“ (كتاب)، و“في كل أسبوع يوم جمعة“، ”الإسكندرية في غيمة“، و“هنا القاهرة“.