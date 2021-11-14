وفاة الشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية ايتيل عدنان

فارقت الشاعرة و الفنانة التشكيلية اللبنانية ايتيل عدنان الحياة يوم الأحد بمنزلها في باريس، عن سن يناهز 96 عاما.

وايتيل عدنان من مواليد بيروت سنة 1925 ، من أب سوري مسلم وأم يونانية مسيحية، ودرست في مؤسسات فرنسية قبل أن تتوجه إلى السوربون لمتابعة تعليمها العالي في مجال الفلسفة.

ثم انتقلت سنة 1955 إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تدرس للطلبة بكاليفورنيا فلسفة الفن حتى العام 1972.

ولشدة تأثرها بحرب الجزائر، قررت التوقف عن الكتابة باللغة الفرنسية وبدأت تكتب قصائدها باللغة الانجليزية، قبل أن تبدأ مسيرتها في عالم الفن التشكيلي.

وعملت ايتيل عدنان كصحفية في بلدها الأصلي لبنان في بداية سنوات السبعينيات من القرن الماضي، إلا أنها اختارت الهجرة من جديد إلى كاليفورنيا في 1976، وكانت تقضي طيلة تلك الفترة أياما كثيرة في باريس، حسب موقع ”اويست فرانس“.

وفي 1977 نشرت روايتها ”الست ماري روز“، التي تناولت الحرب الأهلية في لبنانا، وتمت ترجمتها إلى عشرات اللغات، كما فازت بجائزة الصداقة الفرنسية العربية.

ومن أبرز إنتاجاتها الشعرية قصيدتها المطولة ”يوم القيامة العربي“، التي صدرت عام 1998 وترجمت بدورها من الانجليزية إلى عدة لغات، إضافة إلى عدد من الإصدارات الأخرى، ”رحلة إلى جبل مونتالباييس“ ومجموعة رسائل ”إلى فواز“، و“كتاب البحر“ و ”باريس عندما تتعرى“، و“قصائد الزيزفون“ و ”سماء بلا سماء“، كما كتبت للأوبرا الفرنسية حسب ذات المصدر.

وايتيل عدنان صاحبة فكرة المعرض الذي انطلق مع بداية شهر نوفمبر الحالي بمدينة ”ميتز“ شمال شرق فرنسا، حيث تعرض حاليا مجموعة من مطوياتها ، وهي كتب تفتح على شكل آلة الأكورديون ويصل طول بعضها إلى 10 أمتار، نسخت عليها قصائد لمجموعة من الشعراء العراقيين، كعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب الذي كانت تربطها به علاقة صداقة.

واختارت في هذا المعرض أن ”ترسم اللغة العربية“ أكثر من أن تكتبها، وهي اللغة التي كانت تسمعها وهي طفلة ثم أعادت دراستها بعد ذلك ، وكانت تقول إنها لم تتقنها أبدا.

وسبق أن قالت الراحلة ايتيل عدنان في تصريح للصحافة الفرنسية :“ لدي شغف بالعالم العربي، نحن منطقة الديانات التوحيدية الثلاث، لكن الدين ليس مجرد علم لاهوت إنه أيضا ثقافة، ولدينا موروث رائع“.

ورثاها وزير الثقافة الفرنسية السابق جاك لانغ، الذي يرأس حاليا معهد العالم العربي بباريس، فوصفها في تدوينة على تويتر بـ“الروح الشاعرية والملونة“.