إعادة انتخاب المديرة العامة ليونسكو لفترة ثانية

أُعيد الثلاثاء انتخاب أدري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لفترة ثانية مدتها أربع سنوات بعد تصويت أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193.

تم تعيين أزولاي في عام 2017 بعد حملة مريرة. وشهدت الفترة الأولى من وجودها في المنصب تركيزا على توفير التمويل اللازم لعمل المنظمة بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من المنظمة في إثر اتهامات بالتحيز ضد إسرائيل.

ولدت ”أودري أزولاي“ في باريس عام 1972 من أسرة يهودية مغربية، والدها هو الصحفي ورجل الأعمال ”أنرديه أزولاي“، المستشار الحالي للعاهل المغربي الملك محمد السادس ولوالده الراحل الحسن الثاني، شغلت منصب مستشارة الرئيس الفرنسي في مجال الثقافة والتواصل لمدة سنتين، ثم أصبحت وزيرة للثقافة في حكومة ”ايمانويل فالس“.

أزولاي متزوجة من ”فرانسوا كزافييه لابارك“، وهو موظف سامٍ ومدرس ومستشار في مجال الأعمال، ولها منه بنت وولد، وقد كان زميلا لها في الدراسة.

وهي حاصلة على ماجستير في الإدارة من جامعة دوفين بباريس، وآخر في إدارة الأعمال من جامعة لانكستير البريطانية.

وتُعرف في الوسط الثقافي الفرنسي كمهتمة بمجال السينما، إذ كانت المديرة المالية والقانونية ونائبة مديرة عامة للمركز السينمائي الفرنسي طيلة 8 سنوات.

ورغم عملها في مجال التواصل، يعرف عن أودري أزولاي عدم اهتمامها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تكن تملك حسابا خاصا عليها، ولا صفحة على ويكيبيديا حتى حدود توليها الوزارة.

كما لم يُعرف عن أودري أزولاي انتماؤها رسميا لأي من الأحزاب أو الحركات السياسية، وإن كانت لها مواقف عبّرت عنها بخروجها للتظاهر عدة مرات، من بينها عام 2002 ضد وصول ”جون ماري لوبين“ للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

والمنظمة، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لحماية الإرث الثقافي المشترك للبشرية، معروفة بتصنيف وحماية المواقع الأثرية والتراثية، بدءا من جزر جالاباجوس وحتى أضرحة تمبكتو.

ومعظم أنشطة يونسكو غير مثيرة للجدل، لكن قضايا مثل القرارات المتعلقة بكيفية إدارة المواقع الدينية في القدس شهدت الكثير من الجدل وأدت إلى انسحاب الولايات المتحدة بسبب اتهام المنظمة بالتحيز ضد إسرائيل.

وقالت مصادر بالكونقرس ومصادر دبلوماسية لرويترز إن واشنطن تتخذ حاليا خطوات أولية للانضمام مجددا إلى يونسكو.