فنانون تونسيون: الحياة الثقافية في انهيار والدولة غائبة (فيديو)

تشهد الحياة الثقافية في تونس انهيارا غير مسبوق، وسط اتهامات لمؤسسات الدولة بالغياب والتقصير في معالجة المشاكل المتراكمة والمتفاقمة للقطاع الثقافي، في ظل وضع مترد يعيشه الفنانون اضطر بعضهم للعمل بميادين أخرى، بينما بات البعض الآخر من العاطلين عن العمل.

في هذا الإطار، رأى الفنان إكرام عزّوز أن ”وزارة الثقافة تتحمل مسؤولية ما يحدث من ترد وانهيار في القطاع الثقافي“، لافتا إلى أنه ”كان من الأجدى أن تنشئ الوزارة مجلسا أعلى للثقافة، تكون مهمته وضع استراتيجيات لتطوير الحياة الثقافية في البلاد“.

وأضاف عزّوز لـ“إرم نيوز“ أن ”تردي الوضع الثقافي يرتبط باهتراء البنية التحتية للمنشآت الثقافية، من ذلك أن الأعمال الفنية التي يتم دعمها من قبل السلطات لا يمكن ترويجها في فضاءات العرض التي تشكو العديد من النقائص“.

وأشار إلى أن ”لتردي الوضع الثقافي تداعيات على المسرح، والفنان الذي أصبح ضحية نتيجة تهميشه واعتباره مكملا للحياة العامة، بدليل إحدى تصريحات رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي اختصر فيه الحياة الثقافية بالترويح عن النفس“.

ورأى عزوز أن القائمين على الثقافة في بلاده ”لا يعتبرون أن المثقف شريك في الحياة الاجتماعية وجزء من الحل“، منوها إلى أنه ”كان بالإمكان التعويل على الفنانين في إنتاج أعمال متنوعة للتوعية بمخاطر كورونا“.

من ناحيته، أرجع مدير المسرح البلدي الفنان زهير الرايس، أسباب تردي الوضع العام الثقافي إلى ”أسباب سياسية تتعلق بغياب الإرادة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وأن الإمكانات الموضوعة على ذمة المثقفين محدودة جدا“، مقترحا: ”اعتماد شرط استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا لكل القائمين على الإنتاجات الفنية إضافة للجمهور، بهدف ضمان عودة التظاهرات الثقافية في أقرب وقت ممكن“.

بدوره، لفت الفنان المسرحي خالد ناصف، إلى ”تأثير تغيير وزراء الثقافة بشكل دوري على الحياة الثقافية، وأن أغلبهم ينشغل بمسائل مادية أكثر من اهتمامه بالملفات الثقافية“ مؤكدا أن ”العديد من الفنانين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، وبات بعضهم يعمل في مهن أخرى لتأمين نفقات الحياة“.

وشدد على أن ”توفير السلامة الصحية في الفضاءات الثقافية يمكن أن يضمن استمرار الحياة الثقافية، التي هي مورد رزق العديد من العاملين في القطاع الثقافي“.