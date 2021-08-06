رحيل الشاعر المصري حسن رياض

غيّب الموت الشاعر المصري الغنائي حسن رياض، صباح اليوم الجمعة، بعد إصابته بأزمة صحية، دخل على إثرها المستشفى.

ونعاه عدد كبير من مثقفي مصر، ومتابعيه على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وكان أبرزهم، الشاعر والكاتب المصري عبد الرحيم طايع، والذي نعاه بأبيات مختصرة من قصائده: ”في ذمة الله الصديق الشاعر الكبير حسن رياض، من غير ما تتكلمي.. مدي العيون سلمي..فوق الحيطان ارسمي.. الحلم متفسر.. وبكرة جاي أخضر.. وأنتي بتتبسمي“.

وتابع طايع: ”حسن أكبر من أن يكون شاعر أغنية متميز، هو شاعر قصيدة رفيع المقام بالأساس، خطفت الأغنية بعض سحره، من باب الطمع في تعابيره الحميمة السلسة، واشتهر بها لصخبها المفهوم، وقبل ذلك وبعده هو الإنسان الإنسان، الشهم النبيل الطيب، هو صحيح الموت يوم جمعة أحسن يا حسن؟! مع السلامة يا جميل.. مع السلامة يا حبيبي، في أمان الله تعالى، عليك السلام“.

وكتب اليوتيوبر عادل سلامة، عبر حسابه في ”فيسبوك“ معزيًا: ”مع السلامة يا أخويا وأستاذي، كنت طول الوقت مثل لكل حاجة حلوة، ولا في قلبك نقطة واحدة مش حلوة، أنت كنت قلب ماشي على رجلين، اتعلمت منك كتير كنت بحكيلك اللى مايتحكيش لغيرك، ماخدتش حقك فى الدنيا ولا حتى طلبته، عمرك ماقصرت فحق حد إلا نفسك و موهبتك النادرة اللى لو اتوزعت على ١٠٠ واحد هتكفيهم يبقوا عباقرة، ماحدش شافك ماحبكش، وكنت فخور أنك بتحبني أكتر من أى حد، حاجات كتير فيا وفحياتى وفتكوينى ليك فيها، مش عارف أصدق أنك مشيت، عاجز عن التفكير والحركة، لكن غضبان، غضبان جدًا مش عارف من مين، بس جوايا غضب وقهرة، يا حبيبي يا صاحبى يا أخويا يا قلبى يا عم حسن“.

وأضاف: ”يارب تولاه برحمتك وعطفك، وهوّن على ولاده ومراته يارب، يا رب انت الأحن“.

وعاود ”سلامة“ لاحقًا التوضيح في منشور آخر، بأن صلاة الجنازة ستقام على الشاعر الراحل في مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الجمعة.

وقدم حسن رياض، مجموعة من الأغاني مع نخبة كبيرة من من المطربين والمطربات، وكان من أبرز تلك الأعمال أغنية ”برج حمام“ والتي غناها الكينج محمد منير، و“من غير ما تتكلمي“ للمطرب علي الحجار، كما غنت له الفنانة سيمون، وأمل، وهبة، وغيرهم.

وشارك الشاعر الراحل في عدد كبير من الأمسيات الشعرية المختلفة، سواء في قصور الثقافة، أو المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب الأمسيات التي كانت تعقد في المؤسسات الثقافية الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، وبيوت الثقافة، مثل: بيت الشعر، وبيت السحيمي، وغيرها.