"منزل عائم فوق النهر" للروائية زينب مرعي.. غموض وأسرار ومعاناة صامتة

تستخدم الروائية اللبنانية زينب مرعي ثيمة تلغيز الأحداث حتى النهاية، في معالجة صراع العائلة مع المجتمع، موضحة كذلك رؤى مختلفة لأصوات أنثوية تجاه العالم، في روايتها ”منزل عائم فوق النهر“ الصادرة، أخيرا، عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل، بيروت 2021.

تستند الكاتبة في سردها الاجتماعي إلى إثارة الغموض حول حياة عدة نساء ينحدرن من نفس العائلة، بلغة تنطوي على المواربة، وتحقق رؤى متباينة للمشهد الواحد.

تدور أحداث الرواية، التي يبلغ عدد صفحاتها، 280 صفحة من القطع المتوسط، في في بيروت وطهران، غذ تروي عوالم الانثى المسكوت عنها في المجتمع، مع مقارنات بين الرجل والمرأة في جانب حرية الجسد، فتلوّح مثلا، إلى أن الرجل يستطيع أن يخلع رباط عنقه في أي لحظة ويلقيه، بينما المرأة من المشين اجتماعيا أن تفعل ذلك مع حمالة الصدر.

وجاء في كلمة الناشر أن حبكة الرواية ”محكمة ومشوّقة، وموضوعها يلامس الكثيرات، فهي تعالج قصص حياة ثلاث نساء متحدرات من عائلة واحدة، ومشاكلهن في العلاقة مع الآخرين ومع شركائهم وأبنائهم. غموضٌ وأسرار تلفّ ماضٍ وحياة كلٍّ منهن. غرقٌ وموتٌ وانتحارٌ وخيانة وقتلٌ ومعاناة صامتة“.

تطور الشخصيات

تتناول الكاتبة تاريخ هذه العائلة، من الجدة بديعة، حتى الحفيدة ليلى، فتوصف التطورات السيكولوجية والتاريخية للشخصيات، وطبيعة الصراع بينها. ليلى التي تمتلئ حياتها بالأسرار، فيما يتعلق بشخصها، وبأمها، وجدتها، ونسبها أيضًا، بالإضافة إلى شخص متخيل ”شيرو“.

تتنقل مرعي بين طيات الزمن، فترجع للعقد الخامس من القرن الماضي في فصل الرواية الثاني لتحمّل ليلى ميكروفون الراوي وتسرد تفاصيل حياة بديعة الجدة في صباها، الشخصية الجريئة المنقلبة على معايير المجتمع، الطامحة إلى نمط اجتماعي مختلف، معارض لحياة أهلها على الأقل. لقد أحبت بديعة هاروت الأرمني، وحلمت بحياة جميلة معه، لكن أبيها، أجبرها على الزواج من رضوان، الشخصية الهامشية، بحجة اختلاف الأديان، لضمان انتهاء الجدل حول ابنته، وكنوع من العقاب لها، لفعلتها ”المشينة“، في نظر المجتمع. وتكون النتيجة، بمرور الزمن، مقتل هاروت على يد رضوان بحجة الخيانة مع زوجته، ومقتل رضوان في نفس الليلة من عائلة هاروت، انتقاما لابنهم.

بديعة أضحت أرملة لرجلين في ليلة واحدة، وصار عليها أن تعيل طفليها في مجتمع يحاصر المطلقة بكافة الجدران.

شخصية مُركبة

وتنتقل الروائية عقدين إلى الأمام، فاتحة فصلا آخر، لترصد حياة فاطمة ابنة بديعة، وأم ليلى وبانة، بطبيعتها المُركبة. فبعدما حدث في حياة أمها، ما كان لها إلا أن تحمل إرثا صعبا من التنمر الاجتماعي، والطعن في نسبها لأبيها رضوان. لكن فاطمة كانت فتاة حالمة، عاشت في دائرة الحرب الأهلية اللبنانية لكنها ذهبت للموسيقى، فكانت هي ملجأها الوحيد في وطن يعرض الجثث كل يوم في شوارعه.

وكما خيب العالم ظن فاطمة في طفولتها والحرب، خاب ظنها في زوجها عدنان المدمن، الذي وعدها بالخلاص من نظرة المجتمع الدنيئة لنسبها، بالسفر لمكان آخر، لكنه أخلف. إنها فضلت طموحه عن طموحها، وتأجلت أمانيها، ليطالها النسيان مع الزمن.

التحول في شخصية فاطمة، دفعها لأن تكون قاتلة لابنتها بانة في صباها، فقط لأنها خالفت أوامرها وارتبطت بشخص أحبته.

شخصية لا مركزية

لا يمكن تحديد بطولة مطلقة لشخصية محددة في السرد، حيث أن التقسيم التاريخي لتناسل العائلة وطرح مشكلة كل شخصية انثوية على عدة فصول، أعطى لكل واحدة وجودها المستقل.

وكان لأسلوب الروي بطريقتين، حضور بارز في ترتيب تفاصل العمل، إذ منح العمل نوعا من التجريب عبر تحميل صوت السرد بصيغة ضمير المتكلم، حينما كانت تسرد رؤية ليلى للحدث، وأخرى تروي بضمير الغائب.

وبدا صراع الشخصيات بالتتابع، موزعا على حقب زمنية تختزل تاريخ عائلة، ففيما يتعلق بحفيدات بديعة، كانت كل واحدة منهن بطلة في قصتها، وكانت نقطة المجايلة بينهن جميعا، دائرة الألم التي لطالما حبسن فيها.

أما الشخصيات المكملة فكان كل واحدة منها، بحضوره الضامر، يشكل جزءا من الإشكاليات التي تعرضن لها بديعة والحفيدات.

زينب مرعي

كاتبة لبنانية (مواليد بيروت، 1986)، درست اللغة الفرنسية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، تكتب في الصحافة اللبنانية والصحافة العربية منذ العام 2005. ”منزل عائم فوق النهر“ هي روايتها الثانية بعد ”الهاوية“، الصادرة عن ذات الدار عام 2016.