وفاة الشاعرة والكاتبة اللبنانية عناية جابر‎

توفيت مطلع اليوم الثلاثاء الأديبة والشاعرة اللبنانية عناية جابر، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 63 عاما.

وعناية جابر هي شاعرة وإعلامية وأديبة من لبنان، امتد إبداعها لسنوات طويلة في الأدب، واهتمت كذلك فى الفن التشكيلى والغناء.

ولدت الأديبة الراحلة فى بيروت وأقامت في قرية السلطانية قضاء بنت جبيل، على سفح جبل عامل فى الجنوب اللبناني.

وتلقت عناية جابر تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي فى الجنوب اللبناني، ثم تابعت بعدها دراستها، ونالت إجازة فى علوم سياسية من الجامعة اللبنانية.

يذكر أن للكاتبة اللبنانية الراحلة عدة إصدارات امتدت خلال ما يقارب عقدين من الزمن، أضافت من خلالها إرثا قيما للمكتبة العربية، وهي ”طقس الظلام، مزاج خاسر، ثم اننى مشغولة، استعد للعشاء،أمور بسيطة، ساتان أبيض، جميع أسبابنا، لا أخوات لي، لا أحد يضيع في بيروت“.

وصحافيا، كتبت الراحلة المقالات النقدية الأدبية، والمقالات الجدلية للعديد من الصحف العربية مثل القدس العربي، والسفير، والأخبار اللبنانية.

كما أعادت جابر تقديم العديد من الأغاني بصوتها، من أبرزها “ مدام تحب بتنكر ليه، ليلة العيد، آمن بالله، يا فجر لما تطل“.