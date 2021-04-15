وزيرة الثقافة تحتفي بـ "موكب المومياوات".. ونجمتا الحفل: حدث غير مسبوق ونقطة تحول لمصر (فيديو إرم)

أكدت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أن حفل موكب المومياوات الملكية، الذي أقيم في مصر أخيرا أثار ضجة كبيرة حول العالم وردود أفعال إيجابية.

وقالت الوزيرة المصرية في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن “ الحفل كان فرصة مميزة لتكريم العازفين وأبناء الكورال في الأوبرا الذين بذلوا جهدا كبيرا في الكثير من المناسبات المهمة“.

وأضافت ”جميع المشاركين والفنانات بذلوا مجهودا كبيرا (…) يوم عظيم جدا وتأثيره في العالم كان كبيرا والنجوم والنجمات الذين تواجدوا في الحفل(…) شيء رائع يستحق التقدير، وعلى رأسهم الموسيقي العظيم هشام نزيه والمايسترو نادر عباسي“.

من جانبها، قالت المطربة أميرة سليم التي قدمت الأغنية الهيروغليفية: ”فخر كبير لي أن أغني باللغة المصرية القديمة وأن يتم إحياؤها بالموسيقى.. ردود الفعل كانت غير متوقعة من كل أهل بلدي، لم أنم منذ أسبوع“.

وأضافت ”الحدث غير مسبوق والفكرة لم يتم تنفيذها سواء في مصر أو العالم من قبل، صورة مصر تغيرت ونقطة تحول كبيرة تاريخية وفنية، أعتقد أنها رسالة مهمة تم إرسالها في هذا اليوم للعالم كله“.

العازفة المصرية رضوى البحيري قالت لـ“إرم نيوز“: ”عمل قوي يحتاج تركيزا من أول دقيقة لآخر لحظة، الآلة تمباني التي كنت أعزف عليها كانت مرتبطة بالكتابة وكانت تتطلب تركيزا كبيرا، والحمدلله أنني استطعت الانعزال التام عن العالم في هذا الوقت“.

وشهدت مصر حدثا تاريخيا مهيبا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية.

وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20، ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.