الجزائري أحمد طيباوي يتوج بجائزة نجيب محفوظ للأدب

فاز الروائي الجزائري أحمد طيباوي، اليوم الأربعاء، بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 والتي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية في القاهرة وتبلغ قيمتها 5 آلاف دولار.

وحصل طيباوي، المولود في العام 1980، على الجائزة عن رواية (اختفاء السيد لا أحد) الصادرة عن منشورات ضفاف/الاختلاف في 2019.

وكانت الجائزة قد تلقت في دورتها الرابعة والعشرين نحو 270 رواية اختيرت منها 6 للقائمة القصيرة التي أُعلنت، في فبراير/ شباط.

وأقيم حفل إعلان الجائزة عبر تطبيق ”زوم“ بمشاركة الكتاب المرشحين بالقائمة القصيرة، ولجنة التحكيم، وعدد من الناشرين والصحفيين، إضافة إلى فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة القاهرة، وعضوية المترجم البريطاني همفري ديفيز، والكاتب السوري ثائر ديب، والمترجمة المصرية سماح سليم، والناقدة المصرية هبة شريف.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة ”في هذه الرواية المقنعة والمصاغة بشكل متقن يلعب طيباوي بشاعرية الأدب السوداوي ليقدم نقدًا قاتمًا ومثيرًا للدهشة للدولة العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار وأساطيره“.

وأضافت أن الرواية:“أحداثها شديدة الوطأة، وتتعرض الشخصية الرئيسة فيها للكثير من الأزمات الوجودية والحياتية، وبالرغم من ظلمة الرواية إلا أن لغتها الساخرة المحكمة الموجزة والشاعرية في الوقت نفسه، والبناء الفني المحبوك الذي استمد من الحبكة البوليسية تشويقه، يشدان القارئ ليقرأها حتى النهاية، ليجد أن الشخصيات تكاد تكون كلها ‘السيد لا أحد‘“.

وتأسست جائزة نجيب محفوظ للأدب في العام 1996، وتقدم لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها خلال العامين الماضيين. وتقوم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمة الرواية الفائزة للإنجليزية.