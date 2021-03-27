من هو الشاعر الكويتي الراحل جزاء صالح الحربي؟

نعى نشطاء وشخصيات معروفة في الكويت ودول خليجية الشاعر الكويتي جزاء صالح الحربي، الذي توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد مسيرة طويلة في عالم الشعر بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي.

انتقل الى رحمة الله شاعرنا الكبير والقدير / جزاء بن صالح الحربي. رحم الله ابوصالح واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة وأحسن الله عزاء أبنائه الكرام خاصة وقبيلة حرب عامة في وفاة أحد أهم رموز الشعر في الخليج. #الشاعر_جزاء_بن_صالح_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ZvhYQ7O5IK — نايف اباالعون (@naif_abalaon) March 27, 2021

رحم الله الشاعر الكبير جزاء بن صالح الحربي الذي توفي هذا اليوم واسكنه فسيح جناته وأحسن الله عزاء ابنائه واسرته وذويه خاصة وقبيلة حرب عامة .. برحيل الفقيد (رحمه الله) تفقد الساحة الشعرية في الخليج شاعر علم و فذ الله يتغمده بواسع رحمته🤲#الشاعر_جزاء_بن_صالح_في_ذمة_الله pic.twitter.com/pcrIrQiwM9 — ابراهيم بن ناهض🇸🇦 (@ibrahim9_99) March 27, 2021

وينتمي الشاعر جزاء لقبيلة ”حرب“ التي تمتد في مناطق واسعة من الجزيرة العربية أهمها المملكة العربية السعودية والكويت، ويعتبر واحدا من أشهر الشعراء في الكويت والخليج.

بدأ الشاعر الراحل كتابة الشعر في عمر الـ 15، ونشرت أول قصيدة له في الصحافة مطلع السبعينيات، وانتسب عام 1979 لديوانية شعراء النبط الكويتية.

وصدر أول ديوان مطبوع له في العام 1981، فيما صدر الديوان الثاني عام 1984.

وشارك الشاعر في عدة مسابقات شعرية، منها مسابقة عن مكارم الأخلاق ووصف الإبل ومسابقة مهرجان سلطان بن زايد التراثي في سويحان.

وتداول النشطاء قصائد للشاعر جزاء من لقاءات سابقة له، بالرغم من قلة ظهوره في القنوات الفضائية، والذي برره في إحدى المقابلات السابقة إلى اشتراطه ”أن يكون مقدم البرنامج صاحب خبرة وله باع طويل في مجال الشعر“.

#جزاء_صالح_الحربي_في_ذمه_الله #جزاء_صالح_الحربي

علم من اعلام قبيله حرب والشعر… دائما قصايده لها معنى وحكمه ونصح …

الله يرحمه ويغفر له ويسنكه فسيح جناته pic.twitter.com/z7Sfq89DMh — سعدي مناحي الوزري (@Saady_30) March 27, 2021

ومن المقرر أن يتم دفن الشاعر يوم غدٍ الأحد عقب صلاة الظهر، وفق ما أكده نجله الشاعر صالح جزاء الحربي.