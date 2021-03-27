من هو الشاعر الكويتي الراحل جزاء صا...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 17:03 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 18:47 GMT

من هو الشاعر الكويتي الراحل جزاء صالح الحربي؟

نعى نشطاء وشخصيات معروفة في الكويت ودول خليجية الشاعر الكويتي جزاء صالح الحربي، الذي توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد مسيرة طويلة في عالم الشعر بدأت

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

نعى نشطاء وشخصيات معروفة في الكويت ودول خليجية الشاعر الكويتي جزاء صالح الحربي، الذي توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد مسيرة طويلة في عالم الشعر بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي.

وينتمي الشاعر جزاء لقبيلة ”حرب“ التي تمتد في مناطق واسعة من الجزيرة العربية أهمها المملكة العربية السعودية والكويت، ويعتبر واحدا من أشهر الشعراء في الكويت والخليج.

بدأ الشاعر الراحل كتابة الشعر في عمر الـ 15، ونشرت أول قصيدة له في الصحافة مطلع السبعينيات، وانتسب عام 1979 لديوانية شعراء النبط الكويتية.

وصدر أول ديوان مطبوع له في العام 1981، فيما صدر الديوان الثاني عام 1984.

وشارك الشاعر في عدة مسابقات شعرية، منها مسابقة عن مكارم الأخلاق ووصف الإبل ومسابقة مهرجان سلطان بن زايد التراثي في سويحان.

وتداول النشطاء قصائد للشاعر جزاء من لقاءات سابقة له، بالرغم من قلة ظهوره في القنوات الفضائية، والذي برره في إحدى المقابلات السابقة إلى اشتراطه ”أن يكون مقدم البرنامج صاحب خبرة وله باع طويل في مجال الشعر“.

ومن المقرر أن يتم دفن الشاعر يوم غدٍ الأحد عقب صلاة الظهر، وفق ما أكده نجله الشاعر صالح جزاء الحربي.

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