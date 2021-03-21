يوم الشعر العالمي في ظل كورونا ... هل تكفي وسائل التكنولوجيا للاحتفال به؟

على الدوام، كان صوت الحرب مصدر ترهيب للإنسان، بما تفرضه من تهديد، وقمع، وتخويف، وحصار، وكذلك تشريد للإنسان، وبما تولّده من معان مرتبطة بالحزن والفقد.

ولطالما كانت الفنون في صراع مع مخلفات الحرب، وواقعها المفروض عنوة بالسلاح. وفي حين يزداد صخب الواقع على الإنسان، لابد من محاولات مستمرة لتكريس وجود الشعر والمسرح والسينما والرواية والدراما وكافة أشكال الفنون، بأدوات عدة.

وفي عام 1999، أعلن المؤتمر العام الثلاثين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- اليونسكو، في العاصمة الفرنسية باريس، عن يوم 21 آذار/ مارس، من كل عام يومًا عالميًا للشعر، بهدف زيادة الوعي بالمعرضين للخطر، والمحتضرين، والمهمشين، حتي يتم مساعدتهم.

وجاء في نص البيان: يوم الشعر العالمي، يهدف إلى دعم التنوعي اللغوي، من خلال التعبير الشعري، وزيادة فرصة سماع اللغات المهددة بالانقراض“.

كما كان لإقرار هذا اليوم أبعادًا إنسانية، تصبّ في دعم الحضارة المدنية، وتجديد المياه في قنوات الفنون العالمية، بإعطائها المزيد من الحضور كمؤسسات وجماعات.

يقول البيان: ”كما يهدف يوم الشعر العالمي إلى إعطاء دفعة جديدة، واعتراف بحركات الشعر الدولية والإقليمية والوطنية“.

تغريب الشعر

في الواقع، أنماط مختلفة اتبعها الإنسان في الحياة، ساهمت في إبعاد الشعر عن يومياته، فصار غريبًا في ظل تزايد وسائل المتعة والترفيه المصممة تكنولوجيًا، وأصبح المرء ملاحقًا -دائمَا- لأدوات التكنولوجيا المحدثة، كوضع طبيعي لمعاصرة الحياة.

وفي وقت لم تتوقف عجلة الحرب عن الدوران في بقاع مختلفة من العالم. وعليه، غاب الدور الرائد للشعر في شقّ أنهار جديدة من الدفء حول الإنسان. وفي الوقت الذي شعر الإنسان بضعف وجود الشعر في الحياة، كما فعل مع المرأة والأم، والصحة، والورد، أقرّ اليوم العالمي له.

قيمة الشعر

لكن لا يمكن أن تغيب قيمة الشعر على الإطلاق، فهو محرك أساس للوعي والمشاعر البشرية، ومقدر للعلاقات الإنسانية والاختلاف. يقول فابريس ميدال عنه: ”الشعر هو جذوة الحقيقة“.

كما ويؤكد ميدال، على أن كل شاعر حقيقي لابدّ أن يجتاز الجحيم، كما اجتاز أوروفيوس الحياة للموت، لأجل حبيبته. كما ودعا بول سيلان، إلى إعطاء الشعر مساحة في الحياة حيث قال: ”الشعر يمدّ يده، صافحوه بالقراءة“؛ فلطالما يمنحنا الشعر مساحة لتقدير ضعف الآخر، ومعرفة سياق أفعاله، وإن التحاور بالجملة الشاعرية، أكثر أمانًا من النزاعات المحتدمة بالقذائف، وتمرير العنف.

كورونا ويوم الشعر

وفي هذا اليوم من كل عام، يتم تكريم الشعراء في أماكن مختلفة من العالم، ويُحفّز على إجراء الأمسيات الشعرية، وحفلات توقيع الكتب.

كما تسهم الدول في دعم إحياء هذا اليوم في المدارس، في جميع أنحاء العالم، بقراءة الشعر وتدريسه، وسرد سير الشعراء العظماء. كما ويتم -دوليًا- تنظيم كرنفالات شعرية، بهدف دعم اللغات وتعزيز وجودها مع الإنسان، وتشجيع التبادل الثقافي من خلال الشعر بين الشعوب.

لكن وباء كورونا هذا العام، يمنع كافة هذه التجمعات، في معظم دول العالم، وامتد أثر هذا الوباء بما يفرضه من قيود للتباعد الاجتماعي، ومنع للتجمعات، لإفراغ يوم الشعر من طقوسه المعتادة في الأعوام السابقة. لذا، سيكون من الضروري أن يبحث الإنسان عن وسائل مغايرة للاحتفال، بيوم عالمي للشعر.

قصيدتك الوحيدة

حيث يمكن لكل شخص، أن يكتب الشعر في هذا اليوم، فليس الكل محمود درويش، أو رامبو، أو شكسبير، لكن بإمكان كل شخص في هذا اليوم، أن يبرز الجانب الجمالي في حياته، من خلال كتابة ولو جملة شعرية صغيرة. كما يمكن للأب قراءة الشعر لأطفاله في المنزل، أو الحدائق العامة.

كما بالإمكان إشهار الشاعر المفضل لديك، بمشاركة قصيدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاركة موقف خاص مع شاعر، شعرت من خلاله بقيمة الشعر والإنسان.

بث مباشر

وكذلك، لابد من الشعراء أن يقوموا بفتح بثّ مباشر على صفحاتهم، وقراءة القصائد، ومشاركة القصائد للشعراء الآخرين.

كما يمكن مشاركة صور لأغلفة الكتب لشعراء مختلفين، على صفحات التواصل الاجتماعي. لابدّ أن يتوزع حضور الشعر ليس في هذا اليوم فحسب، على الجميع، ولقد سهّلت التكنولوجيا ذلك، رغم أنها كانت -أيضًا- من أسباب العزوف عنه، بما تحمله من موارد متنوعة وممتعة.

الأدوات التكنولوجية، بإمكانها أن تصنع تعويضًا نسبيًا، لما كان من المفترض ان يكون عليه يوم الشعر العالمي، لكن من المؤكد أن التجمعات الميدانية في المدارس والصالات والمؤسسات، كانت تحمل طابعًا مختلفًا، بما تحتمله من احتكاك مباشر، في يوم الشعر.

إن ما يمر به المرء في الحياة، من مسوغات تبعث على الضجر والخوف والحزن، يؤكد على حاجة الإنسان الدائمة للشعر، والفن والترفيه؛ بهدف خلق التوازن مع ذلك الجانب الخشن الصلب للحياة، وإنه لابد من استمرار تقدير المشاعر، في عصر تسوده النزاعات.