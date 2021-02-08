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ثقافة

من الجزائر ومصر واليمن وسوريا.. إعل...
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من الجزائر ومصر واليمن وسوريا.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاثنين القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 والتي ضمت ست روايات من الجزائر ومصر واليمن وسوريا.

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المصدر: رويترز

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاثنين القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 والتي ضمت ست روايات من الجزائر ومصر واليمن وسوريا.

وقالت دار النشر في بيان إن الروايات المرشحة للجائزة هي (اختفاء السيد لا أحد) للجزائري أحمد طيباوي و(في مدن الغبار) للمصرية أمل رضوان و(حصن الزيدي) لليمني الغربي عمران و(حي الدهشة) للسورية مها حسن و(حجر بيت خلاف) للمصري محمد علي إبراهيم و(كحل وحبهان) للمصري عمر طاهر.

وأضافت أن هذه الأعمال اختيرت ”من ضمن 270 رواية تم ترشيحها للجائزة من كافة دول العالم العربي ومن دول المهجر“ مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الفائز في مارس آذار.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة الأدبية وأستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة شيرين أبو النجا وعضوية المترجم البريطاني همفري ديفيز والكاتب السوري ثائر ديب والمترجمة المصرية سماح سليم والناقدة المصرية هبة شريف.

وتبلغ قيمة الجائزة 5000 دولار وميدالية عليها صورة الأديب المصري نجيب محفوظ إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن بين الحاصلين على الجائزة في الأعوام السابقة السعودية أميمة الخميسي واللبنانية هدى بركات والسوري خليل صويلح والجزائرية أحلام مستغانمي والسوداني حمور زيادة

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من الجزائر ومصر واليمن وسوريا.. إعل...
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الخارجية الفلسطينية: هدم إسرائيل تجمعا بدويا استخفاف بالإدانات الدولية‎

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين؛ إن إقدام إسرائيل للمرة الثانية على هدم تجمع حمصة الفوقا البدوي شمالي الضفة الغربية بعد أيام من زيارة دبلوماسيين أوروبيين إليه ”استخفاف بالإدانات الدولية“.

وأضافت الوزارة في بيان أنها ”تدين بشدة إقدام قوات الاحتلال صباح الإثنين على هدم وتدمير خيام خربة حمصة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن شهدت قبل أيام قليلة تظاهرة للممثلين الدبلوماسيين للعديد من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، الذين أعلنوا تضامن دولهم مع حمصة والعمل على توفير الحماية لها“.

وأوضح البيان ”أن هدم حمصة يعكس إصرار دولة الاحتلال على تمردها على القانون الدولي واتفاقيات جنيف، واستخفافها بالإدانات الدولية للاستيطان وجرائم الهدم وترحيل الفلسطينيين، والمناشدات الدولية والمطالبات بوقف تلك الجرائم.. وهذا في حد ذاته رسالة واضحة للمجتمع الدولي لإقناعه بعدم جدوى تلك الإدانات والمناشدات“.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن ”المطلوب هو اتخاذ إجراءات عملية ملزمة لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) المتعلق بعدم شرعية الاستيطان، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي“.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة تجمع حمصة الفوقا، الذي يسكنه ما يقارب من مئة مواطن فلسطيني بينهم أطفال ونساء يعملون في تربية المواشي وعملت على تفكيك الخيام التي أعيد نصبها بعد أيام من عملية هدم مماثلة الأسبوع الماضي.

وتقول إسرائيل إن هذه الخيام نصبت دون ترخيص، فيما رفض سكان التجمع مقترحات إسرائيلية بنقلهم إلى مكان آخر يبعد عدة كيلومترات.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية الذي زار التجمع الواقع بين جبال وسهول شاسعة تمتد عدة كيلومترات الأسبوع الماضي برفقة دبلوماسيين غربيين تعهد بإعادة بنائها وتقديم كل دعم ممكن للسكان للبقاء فيها.

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