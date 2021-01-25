وزير الثقافة السعودي يكشف عن توجه لإنشاء أكاديميات للفنون

قال وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن الطلب المتنامي على خريجي الموسيقى والفنون الأدائية في البلاد التي تشهد نشاطاً غير مسبوق في تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية، يتطلب التحرك لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح الوزير الشاب، في مقال نشرته صحيفة ”الشرق الأوسط“ اليوم الإثنين، أن وزارته تعمل حاليا على إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون، استجابة لدراسة أجرتها الوزارة عام 2019، وكشفت عن الفرص والتحديات في القطاع الثقافي.

وأضاف الوزير في مقاله ”بدأنا فعليا مع زملائنا بالجهات المعنية في إصدار رخصٍ لمعاهدَ متخصصة؛ أولها معهدان موسيقيان في المملكة، كما سيفتح المجال للمهتمين في القطاعين الخاص والثالث بتقديم طلبات الترخيص للتدريب في الجانب الثقافي، عبر منصة متخصصة سترى النور قريبا، إضافة إلى العمل على إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون“.

وقال: ”يزخرُ قطاع الموسيقى والفنون الأدائية والتراث الطبيعي بكثيرٍ من الفرص في السوق، ومع ذلك، فعدد خريجي مؤسسات التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القطاع الموسيقي كان (صفراً) حينَها، في وقت تتوقع فيه الدراسة أنْ يصلَ الطلبُ على خريجي الموسيقى بحلول عام 2030 إلى 29117 خريجا وخريجة، ما يعني أنَّه إذا لم نتحرك فستكون هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب“.

وتابع الوزير في السياق نفسه ”الأمر يتكرَّر في قطاع الفنون الأدائية مثلا، فلا مخرجات من التعليم العالي والمهني فيه -وقت الدراسة- بينما الطلب قد يصل بعد 9 أعوام إلى أكثر من ألفي خريج وخريجة!“.

ولم يكشف الوزير في مقاله، مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك الأكاديميات الفنية، وما إذا كانت ستتبع جامعات المملكة الحكومية التي لم يسبق لها من قبل تدريس الموسيقى والفنون من قبل.

لكن حديث الوزير أثار اهتمام الكثير من نخب البلاد الثقافية، وبينهم الفنان السعودي الأبرز، ناصر القصبي، والذي قال عبر تويتر ”من تداعيات مقال وزير الثقافة.. دعوني أحلم… لأنها إبداع فردي استطاعت الموسيقى السعودية خلال ال ٥٠ سنه الماضية ( بجهد ذاتي) أن تحقق إنجازات وأن تصل إلى المستمع العربي بعكس المسرح والدراما التلفزيونية التي ظلت باهته وهزيلة لأسباب كثيره معروفة“.

وأضاف: ”وكما سيطرت السينما المصرية طوال القرن الماضي وتألقت الدراما التلفزيونية اللبنانية خلال الستينيات والسبعينيات وازدهرت الدراما السورية في التسعينيات، أرى الدراما السعودية ستكون الأكثر بروزا وسيطرة على الشارع العربي في الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن و سيبوني أحلم“.

من تداعيات مقال وزير الثقافه دعوني أحلم … لأنها إبداع فردي أستطاعت الموسيقى السعوديه خلال ال ٥٠ سنه الماضيه(بجهد ذاتي)أن تحقق أنجازات وأن تصل للمستمع العربي بعكس المسرح والدراما التلفزيونيه التي ظلت باهته و هزيلة لأسباب كثيره معروفه

يتبع .. — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2021

٢-

وكما سيطرت السينما المصريه طوال القرن الماضي و تألقت الدراما التلفزيونيه اللبنانيه خلال الستينات والسبعينات و أزدهرت الدراما السوريه في التسعينات

أرى الدراما السعوديه ستكون الأكثر بروزاً وسيطره على الشارع العربي في الأربعينات و الخمسينات من هذا القرن

و سيبوني أحلم — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2021

وأنشأت السعودية وزارة الثقافة في العام 2018؛ للإشراف على خططها الطموحة في الانفتاح الثقافي على الفنون، محليا وعالميا، بعد عقود من الانغلاق، قبل أن تعلن في العام التالي عن سلسلة مشاريع عملاقة تشكل إستراتيجية عمل لها في الفترة المقبلة، وبينها إنشاء مجمع للغة العربية وإطلاق برنامج للابتعاث الثقافي خارج المملكة، وإقامة مهرجان سينمائي دولي.