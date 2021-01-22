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ثقافة

وفاة مؤلف روايات "ميشال فايان" المص...
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وفاة مؤلف روايات "ميشال فايان" المصوّرة جان غراتون‎

غيّب الموت مؤلف روايات "ميشال فايان" المصوّرة، جان غراتون، الذي توفي في بروكسل، الخميس، عن عمر يناهز 97 عاما، على ما أعلنت دار "دوبوي" للنشر في بيان. وصدر 79

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المصدر: ا ف ب

غيّب الموت مؤلف روايات ”ميشال فايان“ المصوّرة، جان غراتون، الذي توفي في بروكسل، الخميس، عن عمر يناهز 97 عاما، على ما أعلنت دار ”دوبوي“ للنشر في بيان.

وصدر 79 مجلدا من سلسلة الروايات المصورة، التي تتمحور حول مغامرات بطل لسباقات السيارات، وكانت المجلدات التسعة الأخيرة من توقيع نجله فيليب.

وتولى كتّاب سيناريو ورسّامون غير غراتون منذ 2012 تأمين استمرارية صدور مغامرات ”ميشال فايان“.

وقال جان لوي دوجيه، مدير تطوير العلامة التجارية التي بيعت في نهاية عام 2019 إلى دار ”دوبوي“، إن نحو 25 مليون مجلد من هذه السلسلة، بيعت في كل أنحاء العالم.

ووصف بيان ”دوبوي“ جان غراتون بأنه ”آخر عمالقة العصر الذهبي للروايات المصورة الفرنسية البلجيكية“.

وصدر المجلد الأول من ”ميشال فايان“ عام 1959.

ونال غراتون أوسمة تكريمية في كل من فرنسا وبلجيكا.

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