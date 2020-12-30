السعودية.. مسابقة فريدة بجوائز قيّمة تستهدف هواة الفنون كالأزياء والطهي والموسيقى

بدأ هواة الفنون في السعودية بالتسجيل في مسابقة فريدة أطلقتها وزارة الثقافة لأول مرة في البلاد، وقد خصصت جوائز قيمة لمن سيفوزون بتقديم أفضل اقتراحات لتنظيم فعاليات ومهرجانات في فنون كالأزياء والموسيقى والطهي.

وتحمل أحدث مسابقة في مجال تنشيط الحياة الثقافية في المملكة اسم ماراثون الأفكار الثقافية (الآيدياثون)، وتشمل 11 مجالاً ثقافيًّا للتنافس، هي: المتاحف، الأفلام، التراث، الأزياء، المكتبات، الأدب والنشر، فنون الطهي، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى.

وتقوم فكرة المسابقة، التي سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل فيها على جوائز بقيمة 300 ألف ريال، على تلقي اقتراحات المشاركين، وتحويل الفائزة منها إلى فعاليات ومهرجانات ثقافية، مع تقديم الدعم والتدريب للمشاركين.

وتهدف الوزارة من تنظيم الماراثون إلى إتاحة الفرصة للمبدعين، كأفراد وروّاد أعمال وشركات متخصصة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية؛ من أجل المشاركة بأفكارهم ودعمها وتطويرها، إضافة إلى خلق مجال حيوي لتوليد الأفكار الإبداعية تحت مظلة مركز الأفكار الثقافية التابع للوزارة.

ومن المقرر أن يتم استقبال اقتراحات هواة الفن في البلاد لمدة 14 يوماً، قبل أن تنطلق أعمال الماراثون في 18 كانون الثاني/يناير المقبل بشكل افتراضي لمدة خمسة أيام، تشهد ورش عمل وجلسات حوارية وإرشادية، ومساعدة الفرق على إعداد ملفات أفكارهم للعرض أمام لجنة التحكيم، على أن يختتم فعالياته بإعلان النتائج النهائية واختيار ثلاثة فرق فائزة في 26 يناير.

وبدأت السعودية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية والترفيهية، واستقطبت أشهر فناني العالم في الأعوام الثلاثة الماضية ضمن خطط الانفتاح التي تأثرت بشكل ملحوظ بقيود فيروس كورونا التي تصادفت بداياتها مع وصول أول طلائع السياح إلى البلاد، بينما تحاول الرياض تجاوز تداعيات الفيروس على القطاع من خلال الفعاليات الافتراضية.