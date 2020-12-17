"اليونسكو" تدرج موسيقى "الشامامي" الأرجنتينية في قائمة التراث العالمي غير المادي

المصدر: ا ف ب

أُدرجت الشامامي – وهي موسيقى ورقصة تقليدية في شمال الأرجنتين – في قائمة التراث غير المادي للبشرية التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وقال وزير الثقافة الأرجنتيني تريستان باور في بيان ”إنه يوم فرح واحتفال لكل محبي الشامامي“.

والشامامي القائمة على عزف الأكورديون والغيتار هي الموسيقى المصاحبة تقليديا للفعاليات الاحتفالية والدينية في منطقة كوريينتيس (شمال شرق الأرجنتين).

وقد أبصر هذا النمط الموسيقي الشعبي الذي يتمايل الأزواج على أنغامه النور في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة انصهار ألحان إتنية غواراني الأصلية بموسيقى المهاجرين الأوروبيين.

وتصدح ألحان الشامامي أيضا في بعض المناطق الحدودية في البرازيل وباراغواي وأوروغواي. ومن أشهر موسيقييها، راوول باربوسا ورامونا غالارسا وتيريزا بارودي.

وقال رئيس المعهد الثقافي الإقليمي في كوريينتيس، غابرييل روميرو، إن ”الشامامي تحمل رسالة أخوة واندماح وتوحدنا مع مناطق في البرازيل وباراغواي وأوروغواي. إنه تراث حي يجمعنا ويعرف عنا“.