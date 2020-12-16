رحيل الروائي الفلسطيني جمال بنورة

توفي اليوم الأربعاء الكاتب والروائي الفلسطيني جمال بنورة (82 عاما) في مدينة بيت ساحور بالضفة الغربية، بعد حياة حافلة بالعديد من الأعمال القصصية والمسرحية التي تُرجم بعضها إلى عدة لغات.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية: ”رحيل بنورة خسارة للثقافة الفلسطينية التي أبدع من خلالها في مواجهة الاحتلال عبر كتاباته وأعماله القصصية والمسرحية، التي كان واقعها رافضا ومقاوما للاحتلال، خاصة في فترة السبعينات والثمانينات، وفترة الانتفاضة الفلسطينية الشعبية الكبرى في العام 1987“.

وأضافت في بيان أن ”بنورة شكّل ورفاقه وأخوته وزملاؤه في الحركة الأدبية درعا ثقافيا، أصّلوا واقع أدب الأرض المحتلة في ذلك الوقت، الأمر الذي عرّضهم للمطاردة والاعتقال“.

وأوضحت الوزارة أن بنورة ”بدأ الكتابة الأدبية منذ أوائل الستينات، واهتم بجمع ودراسة التراث الشعبي الفلسطيني، تُرجمت قصصه إلى عدة لغات منها الروسية والإيطالية، حائز على العديد من الجوائز“.

وأضافت أنه صدر لبنورة عدد من المجموعات القصصية وهي ”العودة، حكاية جدي، الشيء المفقود، الموت الفلسطيني، حمّام في ساحة الدار، سراج لم ينطفئ، في مواجهة الموت، موت الفقراء وثلاث روايات: أيام لا تُنسى، انتفاضة، وما زال الحل“.

وقال الكاتب والناقد الفلسطيني إبراهيم جوهر إن ”جمال بنورة عاشق القصّة وبيت ساحور والوطن يرحل بهدوء هذا الصباح“.

وأضاف في منشور على فيسبوك قائلا: ”هذا رجل تاريخي بعطائه وطيبته وإبداعه وقناعته، لم يسع يوما ليكون ممن يكسبون بأنانية بل اهتم بالمجموع“.