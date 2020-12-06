وفاة الشاعر المصري رفعت سلّام

غيب الموت، اليوم الأحد، الشاعر المصري رفعت سلام، عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، في إحدى المستشفيات بالقاهرة.

ويعد رفعت سلام، من أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر، ونال جائزة ”كفافيس“ الدولية للشعر عام 1993، وأسهم في إصدار مجلة ”إضاءة 77“ مع بعض زملائه، وأصدر بعد ذلك مجلة ”كتابات“.

ونشر الشاعر أول ديوان له عام 1987 وهو ”وردة الفوضى الجميلة“، كما أسهم بترجمة عدد من الأعمال الشعرية لشعراء معروفين مثل بوشكين وماياكوفسكي ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.

وولد سلام في مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية المصرية عام 1951، والتحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج عام 1973، ليبدأ بعد ذلك مسيرته الأدبية.