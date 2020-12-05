"الراب" في تونس.. رسائل هادئة بموسيقى صاخبة (فيديو إرم)

فن الراب في تونس هو واحد من التعبيرات الفنية الشبابية التي ارتبطت بالتمرد على واقع مرير من حيث الحريات العامة أو مستوى العيش أو الغبن الاجتماعي الذي تعيشه فئات واسعة من التونسيين.

ويلف انتشار فن الراب، كثير من الغموض والمخاوف، إذ ارتبط في الخيال الشعبي بالانحراف والإدمان على الكحول والمخدرات بوصفها ملهمة للفن، لكنه تحول في تونس إلى أسلوب لرسائل هادئة عبر هذه الموسيقى الهادئة.

ويقول مغني الراب سيف الله حمادي، إنه يستلهم الأغاني التي يؤديها مما يشاهده في المجتمع أو من حادثة حصلت له أو لأحد أصدقائه أو المقربين منه، أو حالة حب عاشها أحد من هؤلاء، فيتم التعبير عن ذلك من خلال فن الراب.

ويؤكد سيف الله أن الراب أصبح فنا مسموعا حتى خارج تونس، مستفيدا من مناخ الحرية الذي يسود بعد 2011، مشيرا إلى أن بإمكانه أن يتخذ من رئيس الدولة أو أحد الوزراء محورا لأغانيه.

ويرى مغني الراب أحمد الودرني أن هذا اللون من الفن يعبر عن كل مشاعر الحب والحرمان والغبن وغيرها، قائلا: ”الغناء سلاحي، رغم أن النظام يقمعنا، هو غرامنا، رغم النظرة الدونية للمجتمع أحيانا، حيث يعتبرون أن هذا اللون الفني هو ملاذ المجرمين والمنحرفين والمدمنين، وهذا ليس بالضرورة صحيحا“.

ويؤكد المغني وسيم صميدة، من جانبه، أنه يمثل ”الشعب الفقير الكادح ويسعى إلى تبليغ صوته من خلال هذا اللون الغنائي، ويساهم من موقعه في مساعي تغيير هذا الواقع“.

هذه الخاصية المتوفرة في فن الراب تفسر الإقبال المتزايد على الاستماع إليه، فهو ”ضرب من الغناء يتغنى بكلام وأخبار ووصف للواقع المعاش في شكل موسيقي ذي إيقاع خاص“، بحسب المختصة في علم الاجتماع، لطيفة التاجوري.

وتفسر التاجوري ذلك بالقول، إن ”هذا الفن يكثر في فضاءات معينة، فإما أن يكون في إطار جماعات حيث ينضوي الشباب ضمن مجموعة، ويكون فيها انبهار بالشخصية القيادية، ومعلوم أن كل جماعة أو مجموعة حاملة لثقافة معينة من اللباس ونمط العيش“.

وأشارت إلى أن بعض التسميات التي يطلقها البعض على مغني الراب مثل الصعاليك أو الهوامش، تعكس رفض المجتمع التونسي أو غيره من المجتمعات للاختلاف، وهذا يختلف بحسب درجة الحريات في المجتمعات.

وتؤكد التاجوري أن حضور مغني الراب أصبح لافتا ومكثفا حتى في وسائل الإعلام بعد 2011، ما يعني أن هناك مناخا أفضل من الحريات، وأن هناك قابلية لهذا الفن وانتشارا أوسع.