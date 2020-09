"بطل السلام" قصيدة مهداة من محمد بن راشد إلى محمد بن زايد

View this post on Instagram

بطل السلام لـــك رايـــة فــوق الـمـجرة تـخـفق ومــكـارم مـنـهـا الـمـكـارم تـعـشق طـرقـتـك والـمـجـد الـمـأثـل مــورق ونــــداك مــنـه مــطـوق ومــطـوق فـلـبـاسـه مـلـبـوسـه لـــك رائـــق فــخــرا لـــه هـــام الـثـريـا تــطـرق بــيـتـي وبـيـتـك والـوشـائـج بـيـنـنا وعــريـنـنـا والـــعــارض الــمـتـدفـق واسـمـي وإسـمـك واحـد يـا قـائدا فــي كـل مـا يـدعو نـطيع ونـصدق ســـريــا مــحـمـد لــلـعـلا مـتـألـقـا قـــدمــا ومــثـلـك بــالـعـلا يــتـألـق بـــك حـكـمـة مـــن زايـــد مـوروثـة وعــزائــم مــنـهـا الــعـزائـم تـــورق أشـبـهت زايـد فـي الـمواضع كـلها وإذا تـسـابـقـك الـمـفـاخر تـسـبـق ويــــد تــجـود بـصـيـب ثـــر الـعـطـا وكــأنــمـا الــدنـيـا بــكـفـك تــــرزق وكـــأن مـاضـيـنا الـعـريـق قـصـيـدة بـعـظيم مـا أتـحفت شـعبك تـنطق بـطل الـسلام وصـانع السلم الذي بـجـناح عـزمك فـي الـسماء يـحلق ولـــك الــبـلاد سـهـولـها ونـجـودها ولأنــــت بـالـمـجد الـمـأثـل أخــلـق بـسـيـاسـة مــدروسـة مـرسـومـة ظـهـر الـصـواب بـهـا وبـان الـمنطق ولـك الـجنود الـذائدون عـن الحمى دمـهـم فـداءا فـي الـمواقف يـهرق أنـــى اتـجـهـت فــثـم عـــز حـافـل ولــــك الـفـخـار مــغـرب ومــشـرق فـــــوق الــثــريـا مـــنــزل تـحـتـلـه وتـطـل مـنـه عـلـى الــورى تـتـألق ولـكـم يـحـاول فـهـم فـكـرك جـاهل فـيـعـود والــبـاب الـمـبـجل مـغـلـق لـــك كـــل شـعـبـك تــابـع ومـتـابع فـابـلغ مــداك فـمن جـناحك يـلحق وأنــا أخــوك كـمـا عـهدت مـساعدا شمس الأخوة في المواقف تشرق محمد بن راشد آل مكتوم