"بطل السلام" قصيدة مهداة من محمد بن راشد إلى محمد بن زايد

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أهدى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، قصيدة حملت عنوان "بطل السلام" إلى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد