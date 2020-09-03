"كسَماء أخيرة".. رحلة تأملية في عوالم الطبيعة للشاعر السوري عماد الدين موسى

يأخذنا الشاعر السوري عماد الدين موسى، في رحلة تأملية لأحوال العالم، بحيث يصنفه كغابة تارة، وكحديقة تارة أخرى، ويفند ما بين الحالتين من تناقضات، في مجموعته الشعرية ”كسماءٍ أخيرة“، الصادرة عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع 2020.

ويلاحق الشاعر الأصوات المنخفضة التي تصدرها الطبيعة، ليضعها في مركب الشعر، مثل أن تسقط ورقة من غصنها، أو أن يستنشق الأنف هواءً غير قابل للرؤية، أو موسيقى هادئة تصدرها الوردة، لمجرد أنها تحركت قليلًا. ويصف أيضًا، الأصوات الصارخة، كالرصاص والقنابل في الحرب، ويبين تجربة المرء مع ذلك.

شقوق الوعي

أما لغة موسى، فتنساب في نصوصه بخفة وهدوء، دونما تعقيد أو إبهام. حيث الجمل السهلة المحاورة، التي تخترق جمود الإنسان، لطالما تصنع في الوعي شقوقًا، وتزيد من مساحة واحتمالات المعنى.

وعلى الرغم من أن الجمل التقريرية تكثر في نصوص هذا الشاعر السوري، إلا أن الصور التي ابتدعها، أظهرت مهارته، وخلقت توازنًا في أدوات صناعة الشعر لديه.

مكونات راكدة

إن ما يميز تجربة الشاعر هنا، هو القدرة على تنشيط المكونات الراكدة في الطبيعة، وإعطاؤها الفرصة لتجريب نفسها في كون شاسع الامتداد، وهائل التنوع.

رحلة موسى هذه، التي بدت توثيقية، لتنافرات وتجاذبات متنوعة بين مكونات الحياة، امتازت بالحركة البطيئة المتعمدة، لإتاحة المجال للعقل، وتصوير كل تفاصيل المشهد الذي تعرضه الطبيعة.

إسقاطات

وفي الطريق إلى تأملاته وقصائده، يعطي للقارئ جملة افتتاحية، يمكن اعتبارها إسقاطًا على كافة الصور في الكون، لا في قصائده فحسب، حيث يقول: ”بينما تتساقط الأزهار“ كعنوان لأول تقطيعات شعرية في مجموعته. فأي جمال يستمر في التجدد، مهما طال زمنه، سيكون في اللقطة الأخيرة، كأنه لم يكن، حسب رؤية الشاعر.

المصير الحتمي هو الاختفاء

ولأن المعنى لا يكون إلا بوجود الشيء ونقيضه، فالفكرة دون عكسها، تصبح بلا جدوى، ولا تستطيع التعبير عن نفسها. بهذه الرؤية الشمولية للمشهد، يُحمّل موسى قصيدته بالتأويلات، عندما يستعرض بشكل خاطف، حياة الأشياء التي تتخلق في الغابة -كما يصفها-، تعيش حياتها، ثم المصير الحتمي لها، هو الاختفاء، وهكذا.

يكتب الشاعر:

”لا الربيع بأزهاره،

ولا الخريف بلا إزهاره أيضًا؛

الطفل وهو ينظر

في قارب حياته،

العجوز وهو يغمض قلبه

كوردة..

ماذا ينبغي أن نفعل؟

وماذا نقول؟

الأشياء بموسيقاها الهادئة

إلى زوال محتم،

والكائن كذلك“.

إعادة تدوير

بينما يحاكي الشاعر، في سياق ممتد، الدرب الذي تسلكه الطبيعة مع مكوناتها، في عملية إعادة التدوير والتشكيل. فالشيء لمجرد وجوده، لا يخرج منها مطلقًا، حتى بعد فناء جسده، فإن تركيبته، تتحلل وتندمج في أجزاء أخرى، وهكذا. يعبر موسى لهذا العمق في نص ”كمن يصطاد السماء“، فيقول:

”أقف ويداي مسبلتان،

كمن يتهيأ لالتقاط صورة تذكارية

لوحدته اللا متناهية.

المكان رماد الآخرين،

بينما الذكرى شيء آخر/

أرواحهم“.

صوت مرافق

ولطالما يراقب الشعر لحظة الوداع بين الإنسان والآخر، وحتى الأشياء، ونجاح الشاعر في نقل الصورة يتحدد، بقدرته على تبسيط المعنى، وإبراز الصوت المرافق للحدث، وقد تحقق هذا لدى موسى في نص“لا بد من مرآة“ فيكتب في جزء منه:

”في الوداع لا بد من مرآة،

يحطمها أحدنا في إثر الآخر..

لابد

لابد من شظايا نلملمها

دون جدوى“.

رصاصة تغمر الحياة

ثمة حرب في كل لحظة في الغابة، إنها لا تتوقف حتى بين صغار المكونات. والإنسان الذي يحمل الوعي، يرى الحرب بين الأجزاء الأخرى، فيشتق المعنى الذي يريد. لكن التجربة إن طبقت على الإنسان، فمن يشتق معنى يوازي ذلك!. بهذا البعد المأساوي تغمر الرصاصة حياة الإنسان، كما يقول في نص ”ريح مالحة“:

”الرصاصة

التي

تدخل شهرها العاشر،

الرصاصة الحبلى

بماء الحقد

الرصاصة

التي

اخترقت

جسد الحرية

الرصاصة

التي

انفجرت أخيرًا..

غمرت حياتنا“.

رماد

فيما ينتقل الشاعر من الشيء الملموس إلى الحسي، في تقطيعة أخرى للنص ذاته، وقد قسمه بأحرف أبجدية، حيث يناقش المعنى الذي تطلقه اللغة على الانتهاء والتحلل، والمآل النهائي للأشياء. وبفلسفته الخاصة، ينفي عن الرماد لونه واسمه، ويخضعه هو الآخر لرحلة التطور في الكون. حيث يكتب:

”الرماد

قصيدة

لم يكتبها أحد

الرماد

هبوب خفيف

وموت بطيء

الرماد

لم يكن رماديًا

ولكنه نسي اسمه

-قبل أن يفقد لونه-

فكان رمادا“.

الحرب

أينما بحث الإنسان عن معنى النهاية، فإن مشاهد المأساة من حوله، تكون معقدة، وبأكثر من شكل. ومع طول زمن المعايشة، يصير الجزء الغريب هذا، من صلب يوميات المرء، فيكون من الحتمي أن يتعرف الشخص على شريك حياته الجديد. يكتب عن هذا المعنى -غير المألوف عند الكثيرين- عماد الدين موسى، ليعبر عن فاجعة الحرب السورية لسنوات طويلة، ويوضح للقارئ كيف أن هذه المكونات الطارئة على حياة الإنسان، تكون قد أنهت حياته، حتى وإن كان جسده يتحرك، فالسهم في اللحظة الأولى لإطلاقه، يكون قد تسبب بالقتل، حتى وإن لم يصب. هذا التأويل يرد في نص“صباحًا كهتاف“ فيقول الشاعر:

”يسير الطفل

في الزقاق المؤدي إلى بيتنا،

الأرض ليست كروية فحسب

الأرض قنبلة موقوتة،

وفي الزقاق المؤدي إلى بيتنا

رأيت الطفل يسير صباحًا

كهتاف..

ماذا أقول للسارين

وهو يتسلل خلسة

إلى أنفاسك.

ماذا أقول لقوس الرماية

إذ يخرج الرمح سريعًا

باتجاهك“.

المجموعة الشعرية ”كَسَماء أخيرة“، بمثابة بحث معمق عن الغابة ومكوناتها الخشنة، وعودة استدراكية إلى جمال الحديقة، من ناحية أخرى. حيث تحاكي الحطاب الثمل، الذي يستمر في تقطيع الجمال، وحذف المعنى الجميل عن الشيء، ليستبدله بصوت آلته، ورماد الأجزاء المقطعة. وتحاكي كذلك، الخريف والتساقط والنهايات، وتقف على هامش الحرب، لتلتقط ما لا يرى في نشرة الأخبار. وتصف من جانب آخر جمال المرأة، ونقاء الورود، ونعومة خطى الأطفال، والسماء التي تمطر موسيقى هادئة.