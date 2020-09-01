إنشاء أول مجمع للغة العربية في السعودية

أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، إنشاء أول مجمع للغة العربية في المملكة في إطار خطة واسعة لدعم القطاع الثقافي في أكبر بلدان الخليج العربي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء انتهى في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إنشاء ”مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية“.

وكشفت وزارة الثقافة السعودية، عن عزمها إطلاق المجمع اللغوي الجديد أول مرة، قبل نحو عام، خلال إعلانها عن سلسلة مشاريع عملاقة تشكل استراتيجية عمل مستقبلية لها، وبينها أيضاً إطلاق برنامج للابتعاث الثقافي خارج المملكة، وإقامة مهرجان سينمائي دولي ومشاريع ثقافية أخرى.

ولدى السعودية عدة مراكز وجمعيات ومبادرات فردية لدعم اللغة العربية، وبينها مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية، ومجمعين مستقلين للغة العربية على شبكة الإنترنت، يشرف عليهما أكاديميين سعوديين متخصصين في اللغة العربية.

ورغم ذلك، يطالب كتاب ومهتمون باللغة العربية، على الدوام، بإنشاء مجمع لغوي لها على غرار ما هو موجود في العديد من الدول العربية.

ويقول مختصون لغويون، إن إنشاء مجمع اللغة العربية في المملكة سيعالج الكثير من القضايا اللغوية، ويستوعب ما يستجد في العصر من ظواهر لغوية، ويجعلِ للغة العربية هُويّة في المجتمع، ويحصرِ المسائل اللغوية الخلافية لإيجاد توافق فيها.