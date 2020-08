"نتفليكس" تعرض مجموعة من الأفلام والعروض الأصلية مجانا

واجهت شركة الترفيه الأمريكية ”نتفلكس“ خلال العام الماضي منافسة متزايدة مع الوافدين الجدد، مثل منصة ديزني بلاس، مما دفعها لاتخاذ قرار وخطوة مفاجئة تتمثل بعرض بعض المحتويات الأصلية مجانا.

وبدءا من يوم الإثنين، يمكن زيارة صفحة ”شاهد مجانا“ دون تسجيل الدخول إلى نتفليكس لمشاهدة العروض والأفلام بما في ذلك Bird Box و Stranger Things و Grace and Frankie و The Two Popes.

وفي السابق، كانت منصة نتفليكس تقوم بعرض فيلم ما مجانا، كمعاينة.

وفي الآونة الأخيرة وضعت الشركة مجموعة من الأفلام الوثائقية مجانا على قناة يوتيوب الخاصة بها للمعلمين والطلاب، إلا أن القرار الأخير للمنصة يعد من أكبر المحاولات لعرض بعض محتوياتها مجانا، وهناك ما يكفي من المواد رفيعة المستوى في هذه الصفحة للمشاهدة.