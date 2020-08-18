"البقية في حياة شخص آخر" للشاعر عامر الطيب.. حقيبة تصلح لكل مسافر

يمر الشاعر العراقي عامر الطيب، على مساحات واسعة من تناقضات الحياة، وهوامشها المهملة، شاملًا في ذلك تجارب الإنسان مع كل ذلك، عبر الزمن، في مجموعته الشعرية ”البقية في حياة شخص آخر“، والصادرة عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع 2020.

في الحقيبة الشعرية للطيب، تجتمع أفكار الغائبين، وأفكار الجمادات والمتحركات، الحزينة منها، والخارجة عن السياق.

كما ويحمل في كفه قناعات شخص عابر لهذا العالم، لكنه يفكر في خطته التي يسعى إليها في حياة أخرى، حياة غير واضحة الحواف، لكنها تؤسس بكل تأكيد لما هو مختلف عما يعيشه أي شخص عادي.

بطاقات

ولئن كان عامر الطيب يعرض في كل نص بطاقة اعتراض على خطة العالم، إلا أنه لا ينكر مكونات هذه الخطة، فيجمع تفاصيلها المتباينة، مثل الحيوانات الأليفة، والبحيرات الصامتة، ومشية النهر الحزين، وثقب الكهف، والسماء بعيدة، وجدار ليس للكتابة، والجسد والشهوة، والمرأة، التي تعتبر محفظة التفاصيل المُربكة.

لا عناوين

بلا عناوين واضحة، تنطلق قصائد هذه المجموعة، على شكل مقاطع قصيرة، تطول أحيانًا.

فما بين لفظ ”البداية“ والترقيمات العددية، بين المقاطع، ومن ثم الختام بلفظ ”هامش“، تنساب لغة الشاعر العراقي دون عُقَدٍ، أو تكلف، أو استعراض، فالتحدي في الشعر هنا، متركز أولا على المعنى الذي يخلطه الطيب في عجينته الشعرية، صانعًا بواسطة لغته، ورطة جمالية للقارئ، وثانيًا، على الخيال الشهي للشاعر، الذي لا تتوقف رائحته عن المشاغبة والتلميح، فلا يخلو نص من مصارعة فكرية، وإحالات تدعو للتأمل والاستنتاج.

قطة أليفة

في نص“البداية“ يلمح الشاعر إلى تخصيص حياة فئة من البشر، أولئك العابرون بقضاياهم، والمنغمسون بضعفهم أمام عجلة الحياة، حيث الحياة المكتسبِة صفة الألفة، تسير وحدها خارج السياق، تموء مثل قطة أليفة.

يكتب الشاعر:

”إن وجدت حياة في طريق ملتوٍ،

اعتبرها قطة وخذها معك إلى البيت،

أطعمها واسقها، أولًا،

ثم دعها تتصرف كما تحب،

فإن كانت تخربش فهي حياة أحد ما،

وإن كانت تموء فقط،

فهي حياتي“.

نهر على جدار

ولأن الشعر يعيش على التناقضات، يجمع الطيب بين حياة مستحيلة، وحياة ممكنة، هذه الممكنة تتألف في تفاصيلها العادية، أما المستحيل، فيكون دومًا فيما نقف أمامه، نتأمله، ونشعر بالحسرة لعدم حدوثه، مثل أن ننتظر أن ينساب نهر على جدار ما.

يقول الشاعر:

”كثير من حبنا للآخر،

حياة جديرة بأن تعاش في كوكب عصي.

كثير من آخر العالم،

حدث الآن،

غير أننا كنا منشغلين

بالتطلع إلى صورة نهر خطير على الجدار.

آه أيتها الكلمة اللائقة،

بمحاكاة النهر الذي لن يجري أبدا“.

الحب والكهف

على مدار آخر، يصف الطيب الرابط الغريب بين الحب والخذلان، مستخدمًا رمزية الكهف؛ لإظهار قِدم هذه العلاقة عبر التاريخ، فالأشخاص القدامى يستمر صراخهم، كنتيجة لهذه الفجوة المستمرة في التكرار، عبر الزمن، فعند عامرالطيب، يلمس الإنسان وهم الحب، عبر ثقب في جدار كهف قديم، حيث يكتب:

”أشعر بالحب،

لمست جدار كهف طويل سهوا،

حيث يصير الحب صراخ أشخاص قدامى،

لكن كأنني لمست الجدار،

من القطعة التي حفروا فيها ثقبا“.

تجربة الجسد مع الخوف

فيما يعاكس الطيب نبرة الواقع، في تناول القناعات، من خلال إلصاق جسده على حائط الأشياء القابلة للسرقة والتملك، ويدخل إلى ساحة معركة المرأة مع الحياة، والرجال تحديدًا، ويجمع تجارب الجسد مع الخوف، معتبرًا انسحابه بكل أحزانه، مثل كلمات، سرعان ما تختفي على شريط الأخبار.

فتقول القصيدة:

”لست سند المرأة،

أنا خائف مثلها أيضًا،

وحدتي تتدبر طريقها في الليل،

وجسدي يحذرني على الدوام،

من أن يتملكني أحد“.

صوت المرأة

وتبدو قصائد عامر الطيب في كثير من الأحيان، مغموسة بصوت المرأة في الدفاع عن قضاياها، حيث يبادل بين صفاتها والورد، فعنده ”كل وردة تبدأ وردة وتنتهي امرأة“، إنه ينقل بلغته مرارة الإعاقة التي تحملها المرأة العربية، في رحلتها، هذه الإعاقة، أثرها أكبر من أي إعاقة خلقية، لقد صنعها الرجال، والمرأة المشبعة بذكورية المجتمع.

حيث يكتب الشاعر:

”تمرين مثل حياتي،

جارفة أي شيء،

إلى نهاية قريبة،

أيتها الساقية المهملة في الظل،

ثم تعيقك قدمان عابثتان،

مثل الحب،

لكنك ما اكتشفت أنه الحب فعلا،

تبين أنها أقدام الرجال جميعا“.

الجمال كأنه عطر

في الطريق إلى النهاية، يتلفت الشاعر إلى الخلف، ويدور دائرة كاملة، متجاهلًا كل الحزن، والخذلان، والخوف، والوحدة، ومتاريس المجتمع، ليخاطب الجمال الشمولي، كأنه عطر، على الإنسان أن يهبه للآخر، حين يكتب:

”الجمال يا هبة الإنسان لنفسه،

سنحبك بقدر مبهج،

كأنك هبة الإنسان للإنسان الآخر!

مثل الهواء،

لو كان له يد واحدة،

ما إن سمع أن الأخبار السارة اختفت،

فتحتُ يدها مندهشًا،

فوقعت الحكايات السيئة على الأرض!“.

المجموعة الشعرية ”البقية في حياة شخص آخر“ هي رابع مجموعات الشاعر العراقي عامر الطيب، وقصائده هنا جرت مثل نهر على الورق، محمل بأجزاء الحياة المتباينة، وخطى إنسان هش، يستمد قوّته بإفراغ الزمن على شكل صور شعرية، في خيال الآخرين.

يختتم الطيب مجموعته ويكتب:

”حياتي التي قد تكون سنة أو قرنًا أو لحظة واحدة،

أعاملها كأنها لقطة،

يجب أن أراها كاملة لأعرف أنها لي، وإن بدت وعرة،

كأني عشتها بمرارة ودفء،

أو شهية،

كأني اعتبرتها فيما مضى،

حياة شخص آخر!“.