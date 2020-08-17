الشاعر السعودي محمد بن سعيد: قصيدة النثر أجمل من أقفاص العروض

يراهن الشاعر السعودي محمد بن سعيد، على أهمية الشعر في إبراز هوية الإنسان، وتقديم خطاب للوعي الجمعي، لمحاكاة الذات البشرية والنهوض بها، معتبرا أن تصنيفات الشعر من العمودي إلى إلى التفعيلة إلى قصيدة النثر، ليست مقدسة .

وفي حوار خاص بإرم نيوز، يتحدث ابن سعيد، حول الكيفية التي دخل بها ابن سعيد إلى دائرة الشعر، حيث يقول:“لم أقطع تذكرة إلى وجهة الشعر، وإن كان يخالجني شعور الترحال بين الحين والحين. وبقيت هذه الرغبة في داخلي أستبطنها، ربما لأن الحياة كانت تأخذني في مسارات بعيدة لتكوين ذاتي، وتحسين وضعي الاجتماعي، حيث كان الشعر بالنسبة لي ترفا لا أملك رفاهيته“.

أما عن البدايات، فيقول:“تجاربي الأولى كانت مع الشعر النبطي، وهو شعر العامية المعروف بمنطقة الخليج، وكانت فترة الثمانينات والتسعينات هي فترة صعوده وتوهجه، حيث كان الضوء الذي يجذب فراشات الحقل، ولهذا أصيب معظم شباب المرحلة تلك بعدوى الشعر النبطي. وفي مرحلة متأخرة من النضج اللغوي، بدأت التعامل مع النص الفصيح، وبقيت نصوصي مبعثرة هنا وهناك، حتى كان من الأصدقاء من دفع بي للالتحاق بقطار الشعر أخيرا.

وحول رؤيته للشعر وقيمته في العالم، يقول الشاعر: ”يظل الشعر شكلا من أشكال المقاومة، وهو ثائر ومغامر، بطبيعته التي تبحث دوما عن مزيد من متعة الاكتشاف، ومزيد من التغيير“.

ويحلم ابن سعيد بارتفاع صوت الشعر ويعلق:“من المؤكد لو حدث هذا سيكون العالم أزخر بمدن جديدة، وأكثر اتساعا بجزر لم تكتشف بعد“.

ويتحدث الشاعر السعودي عن غربة الشعر عن العالم، ويقول:“يبقى الشعر غريبا متى كان بعيدا عن الوجدان الجمعي، ولا يعبر بمفردات حميمية عن الحكايات اليومية المعاشة. الشعر أسلوب حياة“.

أما عن قيمة المرأة في شعره، فيفيد: ”لطالما كانت المرأة الحلقة الأقوى في حياتي، بدءا بالأم وانتهاء بالحبيبة، وما نزوعي الدائم إلى الكتابة عنها، إلا قلق يبحث عن السكينة في كنفها“.

ويستعيد الشاعر ابن سعيد بداية الخطى مع النشر، قائلا: ”تجربتي الأولى مع ديوان (في بلاط سموها) عن دار ميلاد2017. أما التجربة الثانية فكانت مع ديوان (حُراس الحنين) مع دار رواشن للنشر 2019“.

ويكمل:“هاتان التجربتان أكدتا لي بأن اختراق مدارات الكتابة والتحليق في فضاءاتها يلزمه أجنحة نسور، ويضيف: ”النشر على نطاق واسع لا يتحقق بغير واجهات التسويق، حتى وإن كان المنتج لا يحمل قيمة“.

ويقتبس قول إميل سيوران :“( الكتب التي تستحق أن تُكتب هي تلك التي يؤلفها أصحابها، دون أن يفكروا في القراء، ودون أن يفكروا في جدوى أي مردود“.

ويكمل:“يمكن التعبير عن ذلك في تجربة مع إحدى دور النشر، حيث رفضت النشر لي، لا لشيء، إلا كوني لا أملك اسما تجاريا“.

ويجدد حديثه بالشعر هذه المرة فيقول:

”حين تكتب

لا تعول على الشمس

أن تشرق على وجه القصيدة“

أما في الحديث عما يحتاجه الشاعر من دار النشر، يقول:“المسألة أكثر تعقيدا من حاجة دار النشر من الشاعر، حيث مفهوم النشر أصبح متصلًا بالجذب، باعتبار القدرة على تحقيق أكبر قدر من المبيعات، وهذا يتجاوز حاجة شاعر يمارس الكتابة كفعل روحي، وناشر يمارس النشر كفعل مادي، وفي هذا تعارض يفسد الحاجة لدى الطرفين“.

وردا على سؤال حول الجوائز العربية وكونها تفضل الرواية، أجاب:“أظن أن هذا نزوع فطري نحو الحكاية، ولا يشكل إقصاء للشعر، فهو حاضر في المشهد الأدبي، وكثير من الروايات الآن تكتب بلغة تقرن السرد بالشعر، مما ينتج شعرية السرد أو ما يدعى بالسرد الشعري. ومثال ذلك روايات الكاتبة احلام مستغانمي“.

وعند سؤاله، هل تضيف الجائزة للكاتب أو المنتج، أفاد:“لا شك أنها تمنحه رواجًا بوصفه سلعة لا كشاعر، أو كفعل شعري“.

وبرؤية لكامل صورة تحولات الشعر في المنطقة العربية يقول ابن سعيد:“لست مع رسم ملامح معينة للنص الشعري ولا حدود شكلية، كأن اقول هذه قصيدة عمودية وهذه قصيدة تفعيلة، وهذه من النثر أو الحر، لست مع قولبة النص الشعري. ويكمل:“إن هذا النوع من التصنيف في رأيي غـير بريء ويحمل في طياته تصنيفا طبقيًا للشعراء من حيث الكمال والنقص وفق معايير وضعها بشر لا يملكون القداسة وقدموها بحسب منظوراتهم التي لا تحمل القداسة“.

إلا أنه يعود ليشيد بقصيدة النثر: ”النص الشعري أشبه بطائر، وهو أجمل خارج الأقفاص العروضية. فالكتابة الحرة تمنح متعة الترحال والاكتشافات“.

أما عن التكنولوجيا وكيف أثرت في تجربته، يقول الشاعر السعودي:“أعتقد أنها تجاوزت كثيرا بتجربتي شرط الكتاب الورقي. فمن خلال الشذرات التي كنت أنثرها هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي كنتُ أروي الكثير من ظمأي“.

وأكمل:“التكنولوجيا بمخرجاتها تجاوزت بالشعر شرط الرقابة، وسلطة الناشر، فأصبح الشعر أكثر تحررا“.