غضب في تركيا لاستعمال مطرقة كهربائية في أشغال ترميم معلم تاريخي ‎(صور وفيديو)

تعرضت الحكومة التركية إلى موجة نقد يوم الأربعاء عقب نشر فيديو يظهر عمالا بصدد هدم جدار في برج غلاطة بمطرقة كهربائية، والأخير معلم بارز في اسطنبول شيّد في القرن الرابع عشر.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره عبر هاتف جوال ونشرته بلدية اسطنبول، عاملين يحفران الجدار باستعمال مطرقة كهربائية من داخل البرج المغلق منذ عدة أسابيع لإجراء أعمال ترميم بإشراف وزارة الثقافة.

وعلق مدير قسم التراث الثقافي في بلدية اسطنبول ماهر بولات أن ”هذه الطريقة في العمل خرقاء“، معتبرا ما جرى ”فعلا همجيا في أحد أهم المعالم“ بالعاصمة الاقتصادية التركية.

وأعلنت بلدية اسطنبول التي يرأسها أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، تقديم شكوى، بحسب أ ف ب.

وأثار الفيديو أيضا ردات فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ”تويتر“ حيث كان وسم ”برج غلاطة“ من بين الأكثر تداولا يوم الأربعاء.

Galata Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. pic.twitter.com/7IlYsHbS7Y — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) August 12, 2020

وفي إشارة على مدى اتساع نطاق الجدل، اضطرت وزارة الثقافة والسياحة إلى التفاعل لمحاولة احتواء الحادثة.

وقال الوزير نوري آرصوي على ”تويتر“ إن ”المزاعم حول تدمير جدران من برج غلاطة+ واهية“، وأكد أن الجدران التي هدمت ليست جزءا من البناء الأصلي و“شيدت في وقت لاحق“.

وأضاف أنه ”في ما يخص الطرق المستعملة في أشغال الترميم، تم فرض عقوبات“ على مسؤولي الورشة.

وكان البرج أطول بناء في المدينة عندما شيده الجنويون عام 1348، وكان يستعمل لمراقبة الحركة البحرية، ثم كمركز مراقبة لتحديد أمكنة الحرائق والإعلان عنها.

وتطل قمة البرج على كامل العاصمة العثمانية سابقا، وتستقطب السياح لالتقاط صور للبسفور ومنطقة القرن الذهبي.

ويفترض أن يعيد المعلم فتح أبوابه للزوار في 15 أيلول/سبتمبر.