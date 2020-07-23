كيف يجسد فيلم "The old guard" نزعة الإنسان إلى الخلود؟

تخوض المخرجة الأمريكية جينا برنس بيثوود، مسارا جدليا حول قضية الخلود، في فيلم الأكشن والفانتازيا ”الحراس الخالدون“ المنتج عام 2020 من قِبل شركة نتفلكس العالمية.

ويسرد الفيلم قصة مجموعة من الأشخاص الخالدين، الذين تعرضوا للموت من قبل، عدة مرات، إلا أنهم يتشاركون في امتلاك جينات، تسهم في تعافي الجروح سريعا، لحظة الموت، وبالتالي العودة إلى الحياة من جديد.

الحب والكراهية

وتقود هذا الفريق الخارق آندي (تشارليز ثيرون) التي تتمكن من تجاوز العديد من المعارك، وكان من الطبيعي أن تسبب لها الموت، لكن بفضل جين الخلود، تعيش منذ مئات السنين.

ويحاول أفرد ”الفريق الخالد“ تجميع كل من يتشابه معهم في نفس الصفات، جميعهم يلتقون مع بعضهم أثناء النوم، ويعرفون أماكن الآخرين من خلال الأحلام.

وما يدعو للدهشة، أن يتواجد بين أعضاء الفريق من عاصر الحروب الصليبية، كما ويتواجد بينهم شخص قاتل مع جيش نابليون 1812.

حبكة درامية

أما هدف هذا الفريق، فهو إحداث التغيير في العالم، وإغاثة المنكوبين في الحرب، واستعادة حقوق المظلومين.

وتبدأ الحبكة الدرامية للفيلم الفانتازي حينما يعرف مالك شركة الأدوية العالمية ميري (هاري ميلينج) بالقدرات الفائقة التي يتمتع بها أعضاء الفريق الخالد.

ويلاحق طموحه بإنتاج دواء باهظ الثمن، بالطبع لن يكون لكافة سكان العالم، ولكن للأغنياء منهم، هذا الدواء يعطي الإنسان الفرصة للتغلب على الموت عدة مرات.

وفي لحظة ما، كانت تتوقعها أندي القائدة، وبعد معارك طويلة للنجاة من الاختطاف من قبل عصابة ”كوبلي“ رجل الاستخبارات الأمريكي، وميري منتج الأدوية، تتعرض آندي لإطلاق نار، الجرح الناجم عنه، عصي على الالتئام، ما يعني أنها أصبحت امرأة عادية، من الممكن أن تتعرض للموت في أي وقت.

حمض نووي

وفيلم ”الحراس الخالدون“، يجسد الصراع العالمي القديم من أجل إطالة أمد الحياة للإنسان على هذا الكوكب. حيث إن معدل طول الحياة في العالم المتقدم، قد وصل إلى 78 عاما للرجل، و80 عاما للمرأة، وفي حين أن رغبة الإنسان في إكسير الخلود أصبحت صعبة المنال، فإن البحث داخل الإنسان ذاته، هو الحل. فصفات المرء المخبئة في حمضه النووي، الشريط الملتوي الذي لا يغادر مختبرات العلم، يخوض الباحثون من خلالها مسابقة مع الزمن، لأجل كشف هذا السر العصي.

ويوضح السيناريو، الذي كتبه جريك روكا، أن لبطلة الفيلم آندي أصولا مغربية، وتسافر كل فترة لأرض المغرب، لتزور أهلها الموتى جميعا. وقد تم عرض عدة مشاهد لمناطق سياحية من دولة المغرب، وصورة علوية من الطائرة لمدينة مراكش. كما التقطت العدسة منحوتة صخرية قديمة مكتوبا عليها:“إذا كنت منا، سوف أعطيك أكثر“. ويعرض الفيلم ضمن مشاهده مقاطع تلفزيونية للحرب السورية، ولقطات نزوح للنساء والأطفال، وتعلق آندي بحسرة على أزمات الإنسان المتعددة:“العالم يتغير للأسوأ“.

الإرهاب

ويعمل الفيلم على ترسيخ فكرة تواجد الإرهاب في مناطق متعددة من العالم مثل أفغانستان، إذ تخوض آندي وفريقها العديد من المعارك؛ لإنقاذ رهائن في هذا البلد وكذلك جنوب السودان، وفرنسا، من أجل استقطاب أعضاء جدد إليهم، ولحماية المستنجدين بهم في الأحلام.

في الفيلم ما يجذب العقل، بما يحمله من غموض حول أفراد الفريق الخالد، لكنه مثل بقية أفلام الشخصيات الخارقة، يُدخل الحيلة الدرامية في النمط التقليدي، من خلال ملاحقة الأبطال الخارقين من الجهات الحكومية، لكن هذه المرة بالتعاون مع رجل استثماري في مجال صناعة الأدوية.

فيما ينقل الفيلم فلسفة الخلود التي لطالما تعمق الإنسان في الحديث عنها، وهو ما يذكرنا بملحمة ”جلجامش“ السومرية التي خاضت في هذه القضية المعقدة قبل قرون.