وفاة الروائي الأردني إلياس فركوح

غيب الموت، اليوم الأربعاء، الروائي الأردني إلياس فركوح، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر نوبة قلبية.

والراحل هو أحد الروائيين وكتاب القصة في الأردن، ومؤسس دار أزمنة للنشر.

كما كان أحد مؤسسي اتحاد الناشرين الأردنيين، وعضو اتحاد الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء العرب.

ولد فركوح في عمان عام 1948، وحصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت.

للراحل العديد من المؤلفات من بينها ”قامات الزبد، من يحرث البحر، طيور عمان تحلق منخفضة، ميراث الأخير، أعمدة الغبار“.

بالإضافة إلى رواية ”أرض اليمبوس“ التي رشحت للقائمة القصيرة لـ“البوكر“ وهي الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى العام 2008.