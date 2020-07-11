كيف علقت وزيرة الثقافة الإماراتية على تحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد؟

قالت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، اليوم السبت، إن تغيير المعلم التاريخي ”آيا صوفيا“ عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دومًا أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات.

وكتبت الكعبي في تغريدة على ”تويتر“ أن ”(آيا صوفيا) هو معلم تاريخي عمره آلاف السنين، وتغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دومًا أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات“.

"آيا صوفيا" معلم تاريخي عمره آلاف السنين…تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوماً أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات.. — نورة الكعبي (@NouraAlKaabi) July 11, 2020

وأضافت الكعبي أن“التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات، ومن مسؤوليتنا صونه، وضمان الحفاظ عليه للأجيال المقبلة، ليبقى شاهدًا على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها“.

التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه و ضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهداً على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها. — نورة الكعبي (@NouraAlKaabi) July 11, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الجمعة، تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، مشيرًا إلى أن أول صلاة جمعة ستقام فيه ستكون في 24 تموز/يوليو.

وقررت الحكومة التركية، يوم الخميس، إعادة رفع الأذان في أبراج معلم ”آيا صوفيا“ التاريخي، في إسطنبول، كبرى المدن التركية، بعد 81 عامًا من تحويله إلى متحف، وإيقاف رفع الأذان في أبراجه الأربعة.

وفي العام 1935، وتحت حكم مؤسس الدولة التركية الحديثة، الزعيم العلماني الراحل، مصطفى كمال (أتاتورك) صدر قرار عن الحكومة، آنذاك، بتحويل ”آيا صوفيا“ والعديد من المساجد والكنائس والأديرة إلى متاحف.

و“آيا صوفيا“ مبنى يعود للقرن السادس الميلادي كان له شأن كبير لدى الأمبراطوريتين البيزنطية المسيحية، والعثمانية الإسلامية، ويعد أحد أهم المقاصد السياحية في تركيا في الوقت الراهن.