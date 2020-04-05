وفاة الكاتب والشاعر العماني مبارك العامري

توفي الكاتب والشاعر العماني، مبارك بن محمد العامري، اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة إن“المشهد الثقافي العماني فقد اليوم أحد رموزه المعروفة التي قدمت عطاءات متميزة طوال مسيرتها الأدبية“، لافتة إلى أن العامري، صاحب ديوان بسالة الغرقى، كان طريح الفراش منذ سنوات إثر جلطة دماغية تعرض لها.

وأضافت أن العامري كان شاعرًا، وكاتبًا، وناقدًا، حيث عمل صحفيًا خلال السنوات الأولى من حياته المهنية، وله كتابان في السرد، هما:“شارع الفراهيدي“ و ”مدارات العزل“ ، إضافة إلى العديد من الإصدارات والنصوص.

وتابعت:“كان رحمه الله ذا تجربة عميقة في الأدب، حيث ترجع أعماله الإبداعية إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتتداخل الأنواع الأدبية بشكل فارق أو ضمني في كتاباته“.