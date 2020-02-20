ما خيارات هاني شاكر مع مطربي المهرجانات بمصر في حال عدم التزامهم بقراره؟

يتواصل الصراع بين نقابة المهن الموسيقية في مصر، التي يمثلها الفنان المصري هاني شاكر، وبين مطربي المهرجانات، فمع قرار منعهم من الغناء أُثيرت حالة من الغضب بينهم معترضين على القرار، الأمر الذي ربما يجعل البعض لا يلتزم بالقرار ويضطر لكسره والغناء رغما عن النقابة.

وتساءل البعض عن الوضع القانوني في حال عدم التزام مطربي المهرجانات بقرار منعهم ومواصلة الغناء داخل وخارج مصر، خاصة أن مطربا مثل عمر كمال أعلن استمرار حفلاته بالخارج.

وبهذا الصدد طرحت ”إرم نيوز“ بعض التساؤلات حول الوضع القانوني في حال اختراق القرار وما إذا كان هناك ضبطية قضائية من عدمها.

وقال المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”أتحدى ألا تلتزم إحدى الجهات المعنية بتنفيذ قرار المنع ولو بالقوة“، مبينا أن أي مطرب لن يستطيع اختراق القرار والغناء رغما عن النقابة؛ لأن هناك شرطة مصنفات وشرطة سياحة متواجدة في كل مكان.

وأضاف مرتضى أن ”النقابة لديها مفتشون تجمعهم لجنة ويتم توزيعهم في جميع الأماكن داخل المحافظات التي تشهد مثل هذه الحفلات“، منوها إلى أنهم يحملون ضبطية قضائية ومن حقهم استخدامها.

ولفت إلى أن المفتش من حقه منع أي مطرب من الغناء طبقا للقرار في حال لم تتواجد الشرطة للمنع، مضيفا أنه في حال غناء أحدهم يتم تحرير محضر له لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضده.

وبشأن ما سيشهده المستقبل القريب لهذه الفئة، قال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين إنه سيتم عقد اجتماع في الفترة المقبلة لتوقيع تسويات بشأنهم على أن يتم فلترة من يصلح للغناء ومن لا يصلح طبقا لقواعد ولوائح جديدة ستقوم النقابة بالإعلان عنها، منوها إلى أنه سيتم وضع بنود خاصة بطريقة دخول مجال الغناء والالتزام بالقانون طبقا للمعايير؛ لأن المسألة ليست في الصوت فقط بل تتعداها لنقاط أخرى.

من جهته صرح رئيس غرفة المنشآت السياحية، عادل المصري، أن وزارة السياحة بقطاعاتها كافة ومن بينها الغرفة ملتزمة بما يتم اتخاذه من قرارات تحافظ على هوية الفن في مصر بشكل عام.

وأكد المصري، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن كل غناء يحمل إسفافا وابتذالا وتدنيا في الذوق العام والأخلاق التي ينبذها المجتمع، سيتم مواجهته لافتا إلى أن جميع المنشآت السياحية ملتزمة بقرار النقابة بحظر مطربي المهرجانات من الغناء.

وشدد على أن هناك عقوبات ستقع على كل من يخالف اللوائح المنظمة لقانون أي منشأة لافتا إلى أن التعاون مع النقابة قائم للحفاظ على الحقوق المتبادلة، خاصة أن قانون عمل النشاط السياحي يمنح الوزارة واتحاد الغرف السياحية معاقبة أي منشأة مخالفة تقوم بخرق القرار والسماح لأي مطرب بالغناء وفقا للائحة الجزاء التي نص عليها القانون حسب نوع المخالفة.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية صعدت من قرارات منعها لمطربي المهرجانات بالغناء، وخاطبت إدارة يوتيوب وساوند كلاود لمنع بث أغانيهم عبر الإنترنت خاصة بعدما تحدى بعضهم القرار بطرح أغان على هذه المواقع التي لا تملك النقابة أو الرقابة على المصنفات الفنية سيطرة عليها.